BLACKPINK演唱會｜Jennie身體出事早有先兆　兩年前已自爆周身病

南韓人氣團體BLACKPINK馬不停蹄的在世界各地開演唱會，成員Jennie 11日在墨爾本世界巡演時，因身體不適無預警走下台休息。事後，YG娛發出聲明之外，Jennie也在IG親自發文向粉絲道歉。對此，就有網友挖出Jennie兩年前受訪的影片，透露自己像個老人家「渾身是病」，令粉絲心痛不已。



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BLACKPINK的4位成員行程滿檔，除了演唱會之外，還有許多的個人活動都需要完成。近日，微博上就有一段Jennie於2021年時候受訪的影片，Jennie就曾在訪問中透露巡演行程密集，他們忙著當空中飛人，必須快速的調整時差，環境等等，導致成員們的身體快不行了。Jennie更認了返家後喜歡健身、養身體，是因為「我像老人家一樣渾身是病」。

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事實上，Jennie因病中途離場一事，在網路上引起討論，有人稱她至今已經有5次半途離開的紀錄，加上前段時間不斷出現的「划水」事件，令粉絲都相當關注她的一舉一動。事發後，她也在IG親自發文道歉表示：「親愛的墨爾本Blink（BLACKPINK粉絲名）們，我很抱歉沒能完成禮拜天的演唱會，我正在盡我所能恢復中。」字字句句令粉絲心疼。

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