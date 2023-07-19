小哈利著吊帶裙繼續做「最美星二代」回眸眼神網民心動：人間極品
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
伊能靜與前夫庾澄慶的兒子小哈利（庾恩利），日前曬出在泰國蘇美島沙灘的美照，能見小哈利最身穿綠漸層色的細肩帶洋裝，跪姿、回眸嫵媚的眼神，令網友大讚「So pretty」、「人間極品」。
小哈利經常透過社群分享自己的女裝照，網友評論兩極，有人覺得他充滿藝術氣息，大方做自己，也有人不能理解此行為。而伊能靜在大陸節目《毛雪汪》中，談到外界對於兒子的評論，她認為外界存在誤解，但她也覺得無所謂：「因為我們愛他的人知道他是誰，比這個世界知道他是誰重要。」
【圖輯】點圖放大看更多小哈利女裝打扮及男裝造型對比👇👇👇
+20
伊能靜透露在錄《乘風破浪的姐姐》時，小哈利「既代母職又帶父職」，那時女兒出生沒多久，小哈利也才15歲、正值青春期，他一人帶妹妹吃飯、睡覺，就連妹妹學校的事情也幫忙處理，把年幼的妹妹照顧得很妥當，讓伊能靜感到很窩心。
【同場加映】11位星二代被批評外貌 胡慧中女入TVB逐夢 江華女兒自小被話醜樣（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
翁虹15歲女劉蒔人美心善做公益 獲選最美星二代冠軍卻未考慮入行台灣星二代踏入18歲IG即曬豐滿身材 網民嘆歲月如梭：真的長大了沈月母親節公開邱淑貞年輕時低胸照片 女神全盛時期靚樣驚艷網民沈月榮升「最識集郵星二代」IG大量巨星同框照 捕獲周杰倫濕濕碎17歲日本星二代獲封最可愛女高中生 麥當勞可口可樂指名她拍廣告小S一張相被作家列12點怒批「教壞女兒」你能看出有什麼問題嗎？
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】