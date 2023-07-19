小哈利著吊帶裙繼續做「最美星二代」回眸眼神網民心動：人間極品

伊能靜與前夫庾澄慶的兒子小哈利（庾恩利），日前曬出在泰國蘇美島沙灘的美照，能見小哈利最身穿綠漸層色的細肩帶洋裝，跪姿、回眸嫵媚的眼神，令網友大讚「So pretty」、「人間極品」。



小哈利經常透過社群分享自己的女裝照，網友評論兩極，有人覺得他充滿藝術氣息，大方做自己，也有人不能理解此行為。而伊能靜在大陸節目《毛雪汪》中，談到外界對於兒子的評論，她認為外界存在誤解，但她也覺得無所謂：「因為我們愛他的人知道他是誰，比這個世界知道他是誰重要。」

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伊能靜透露在錄《乘風破浪的姐姐》時，小哈利「既代母職又帶父職」，那時女兒出生沒多久，小哈利也才15歲、正值青春期，他一人帶妹妹吃飯、睡覺，就連妹妹學校的事情也幫忙處理，把年幼的妹妹照顧得很妥當，讓伊能靜感到很窩心。

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