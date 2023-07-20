Melody殷悅離婚吸走3棟破億台幣豪宅　前夫提告「離婚協議無效」

Melody9日無預警拋出離婚震撼新聞，結束和前夫吳育奇16年的婚姻，不過吳育奇今天委任律師赴台北地方法院民事庭遞狀，要處理後續事宜，但已經完成離婚卻要打官司，外界都好奇原因，而據「三立新聞網」報導，吳育奇在過程中遭誘導簽下不平等協議，拿走價值上億（台幣）的3棟房產，Melody經紀人王貞妮表示：「我們不再離婚細節多做回應。」



報導指出，Melody在2006年和吳育奇閃婚，婚後她仍繼續演藝工作，也經常在節目中聊家事，看似婚姻事業兼顧，但其實跟吳育奇的爭吵卻從未停過，他的友人透露，最後的離婚協議書，是他遭到Melody誘導逼簽，指控嚴重，甚至形容她「人設崩壞」，還表示，她常在節目中說生活被奶奶牽著走，但友人提到，她跟奶奶很少見面，平時沒主動探望，連婆婆急診、生病，也一次都沒去探望過。

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後來吳育奇跟律師討論，發現協議書中有許多不合理的地方，尤其財產分配不公，於是委任律師代表男方到北院提告「離婚協議無效」，但針對男方提告，Melody經紀人表示，該說的都已說過了，其他不方便再回應。

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本月9日拋出離婚時，Melody感嘆：「日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好⋯始終還是來到了一個盡頭⋯既然如此就要勇敢面對。」她過去曾出書談感情、婚姻和教養孩子的心得，如今17年婚姻嘎然而止，她表示：「感謝曾經的付出，以及所有一起經歷的時光⋯為了孩子，為了彼此⋯我期許已努力過而選擇改變的關係往後可以朝著更好的方向走⋯誠心的祝福。」她也低調希望：「自己向來只喜歡跟大家分享美好事物，非常不習慣私事當眾宣布。 懇請大家的體諒和善意的空間。」

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