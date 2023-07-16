台#MeToo女受害人聚餐照片瘋傳　大牙周宜霈、黃云歆「世紀同框」

台灣演藝圈近來掀起#MeToo運動，包括藝人黃云歆控訴許傑輝、「大牙」周宜霈控訴「黑人」陳建州性騷擾。



而大牙15日在Facebook貼出與黃云歆、小嫻等人的合照，不少網友紛紛湧入替她們加油打氣（點擊放大瀏覽）：

大牙15日貼出聚餐照，在Facebook寫下：「姐妹開心聚，謝謝你們給我的正能量，很久沒有吃這麼多、這麼開心」，同時Tag小嫻、黃云歆。

照片中可以看到4人吃著美食、充滿笑容，顯得相當開心，網友紛紛留言：「4位女神」、「你們都是勇敢的女孩」、「大家都會給你滿滿正能量」、「這麼陽光就不用怕黑啦」。

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事實上，黃云歆6月時指控曾被許傑輝要求「交性感作業」，甚至被對方問「能否拿巧克力夾胸」，後來許傑輝宣布退出演藝圈。

大牙則是發文控訴11年前曾遭陳建州強行進入房間言語騷擾，還疑似還想對她性侵，後陳建州否認並對大牙提告，大牙則喊話：「法院見。」

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