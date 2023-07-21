黃子佼2萬字道歉文 ChatGPT一原因拒整懶人包 內行人教咁解決
撰文：聯合新聞網
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台灣藝人黃子佼日前爆出涉嫌性騷擾後神隱，他昨晚重啟Facebook，發表2萬字長文。不過，許多網民昨天第一時間看到2萬字長文則紛紛跪求懶人包，甚至還有網友問起現在最流行的ChatGPT，不過答案卻讓人出乎意料！
昨晚黃子佼道歉文一出，Facebook Page「美到沒朋友 Très Jolie」還將黃子佼的道歉文利用ChatGPT希望能得到精簡版內容，豈料ChatGPT卻直接顯示文章過長的結果，笑翻許多網友。
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發文一出，網友們紛紛留言虧說：「那個打敗ChatGPT的男人⋯」、「連AI都當機」、「我真的花了10分鐘全部掃讀，可惜沒看到什麼重點」，還有網友認為：「因為黃的思路很亂，沒什麼邏輯，不符合ChatGPT的語言學習的模型」。對此，也有內行網友出面解答ChatGPT用法：「用官方ChatGPT app即可大幅提高字數限制」。
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