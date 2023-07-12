陸劇推薦｜2023上半年豆瓣高分陸劇TOP 6《去有風的地方》僅排第2

2023年竟然已經過去一半，近年來中國大陸推出眾多熱門影劇，尤其是今年的陸劇表現又更加出色！除了過年期間上映的《去有風的地方》和《狂飆》，這兩部都獲得了非常好的成績。



接下來就讓我們一起來揭曉2023上半年「豆瓣高分陸劇」Top6有哪幾部上榜吧～（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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六、《顯微鏡下的大明之絲絹案》

《顯微鏡下的大明之絲絹案》在豆瓣評分上獲得了7.9的高分，這是部以明朝萬曆年間為背景，由張若昀、王陽、戚薇領銜主演，故事講述一名不通人情的少年帥家默（張若昀飾）非常精通於數學，意外發現絲絹的稅賦出現問題，在試圖糾正錯誤的過程中頻頻遇阻，並引發了各利益集團間的博弈。

五、《今日宜加油》

《今日宜加油》豆瓣評分上獲得8.2分！是根據韓國漫畫《高斯電子公司》改編，由吳強、于中中執導，鄭愷、陳鈺琪和王鶴棣主演，故事講述企劃三部曾是高發電子公司內部最神秘和風光的部門，但近三年卻因屢次提出不靠譜的企劃而導致地位一落千丈，但靠著三位背景迥異的職員們，仍努力一次次成功化解了危機，使企劃三部重回巔峰，過程中還收穫了友情和愛情的故事。

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四、《曾少年之小時後》

《曾少年之小時候》是由劉暢、王雷執導，張籽沐、張開泰、郭子凡主演的都市校園愛情劇，該劇在豆瓣上獲得了8.3分的好成績，該劇講述了在北京胡同裡一個普通的四合院，三組平凡家庭的溫暖日常，以及三位少年的青春成長、懵懂情愫的故事。

三、《狂飆》

2023開年初的黑馬陸劇《狂飆》，由張譯、張頌文、李一桐、張志堅、吳剛領銜主演，整部戲以「刑偵掃黑犯」為題，在豆瓣評分上獲得了8.5分的好成績，故事講述2021年，臨江省京海市展現掃黑行動，一線刑警安欣（張譯飾）作為正義方代表，與惡勢力展開長達20年的生死搏鬥，過程中描述許多人性的複雜，獲得許多觀眾的好評！

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二、《去有風的地方》

《去有風的地方》由劉亦菲和李現主演，講述許紅豆（劉亦菲飾）在北漂多年後的生活轉變，許紅豆在一家飯店擔任主管，然而她依舊沒有自己的房子、車子和對象，生活一直處於一種失落和困惑的狀態，在經歷到閨蜜的意外去世後，她決定離開繁忙的都市前往雲南大理，不僅是尋找生活的希望和信心，也讓她重新檢視自己人生的契機，整部劇以清新療癒為主軸，在豆瓣上獲得8.6的高分！

一、《三體》

《三體》改編自劉慈欣同名小說，由張魯一、于和偉、林永健、陳瑾、李小冉、王子文主演，在豆瓣超過35萬人的評價中斬獲8.7分的好成績！故事講述外來物種「三體」為了掠奪地球資源，對人類展開科技封鎖，展開的宏觀的世界故事，雖然這部劇在中國影劇的討論度不高，但意外深受國外觀眾們的好評！

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