爺孫戀｜林靖恩繼承遺產後「行蹤成謎」網傳被殺害　兇手竟是他？

知名音樂人李坤城大腸癌過世後，小40歲的林靖恩繼承他在台中的房地產，引起兒子李卓軒不滿，頻頻爆料林靖恩各種罪狀，但林靖恩始終神隱，行蹤成謎，昨（22）日晚間林靖恩突然在陸網成為熱門關鍵字第一名，原來她被瘋傳遭人殺害，而且兇手疑似是李卓軒，離譜程度簡直腦洞全開，令人傻眼。



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繼承李坤城的房產後，林靖恩很快就脫手賣掉，並一度住進五星級酒店，但自從被人踢爆後，她迅速搬離五星級酒店，再度神隱，面對李卓軒的各種指控，她也不曾現身回應。

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對於林靖恩的動向，陸網相當關心，昨日突然有許多娛樂博主聲稱「台灣媒體」報導李卓軒疑似因遺產問題心生不滿，對林靖恩痛下殺手，目前以被警方逮捕，但事實上這根本是假新聞，卻衝上微博熱搜排行榜，引起大陸網友熱烈討論。

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