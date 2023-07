曹格崩潰：我好痛苦！離婚後IG疑留遺言消失一周　深夜2字洩近況

曹格與前妻吳速玲於去年11月結束長達14年婚姻,未料,13號晚間曹格突情緒失控,接連發出「我好痛苦」等充滿負面情緒的貼文,甚至到前妻吳速玲IG貼文底下留言洗版, 「承諾都廢了」等句,引發網友熱議。而昨(20)凌晨,曹格也親自更新個人社群平台近況。



曹格13日晚間情緒失控接連暴走發文,貼出多張與前妻吳速玲的合照並寫下,「best moment of my life…. So far」、「亂七八糟了……但還是愛她,傻傻的被罵,被笑,被恐嚇,但也傻傻的把爽」、「等著瞧看看妳的律師是否會打給我」、「结婚日!說的台詞 、承諾,保證都廢了」,其中更曬出一張黑白照寫下:「ok I’m ready to go. Bye bye」,嚇壞大批網友。

而時隔一星期,曹格在昨天凌晨再度更新IG,發文寫下「家有」兩個字,並貼出女兒Grace小時候的照片,為自己加油打氣。同時,曹格也將臉書大頭貼換掉,改成先前為了演唱會宣傳所拍的形象照,準備全力迎接22號的演出。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】