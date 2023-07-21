曹格崩潰：我好痛苦！離婚後IG疑留遺言消失一周 深夜2字洩近況
撰文：中天新聞網
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曹格與前妻吳速玲於去年11月結束長達14年婚姻，未料，13號晚間曹格突情緒失控，接連發出「我好痛苦」等充滿負面情緒的貼文，甚至到前妻吳速玲IG貼文底下留言洗版， 「承諾都廢了」等句，引發網友熱議。而昨（20）凌晨，曹格也親自更新個人社群平台近況。
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曹格13日晚間情緒失控接連暴走發文，貼出多張與前妻吳速玲的合照並寫下，「best moment of my life…. So far」、「亂七八糟了……但還是愛她，傻傻的被罵，被笑，被恐嚇，但也傻傻的把爽」、「等著瞧看看妳的律師是否會打給我」、「结婚日！說的台詞 、承諾，保證都廢了」，其中更曬出一張黑白照寫下：「ok I’m ready to go. Bye bye」，嚇壞大批網友。
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而時隔一星期，曹格在昨天凌晨再度更新IG，發文寫下「家有」兩個字，並貼出女兒Grace小時候的照片，為自己加油打氣。同時，曹格也將臉書大頭貼換掉，改成先前為了演唱會宣傳所拍的形象照，準備全力迎接22號的演出。
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