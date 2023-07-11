李玟今頭七李思林鄭重否認在台灣辦法會　周筆暢致哀：照顧好自己

李玟CoCo驚傳2號在家中想不開，送院搶救3天後於5號過世，享年48歲。今（11）日是李玟頭七，兩岸三地粉絲紛紛以各種儀式追悼偶像，曾和CoCo同台的大陸歌手發文哀悼，李玟二姊李思林也透露了現況。



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曾和李玟同台的大陸歌手周筆暢，今日凌晨2點多在微博寫下「第七天了。在那邊一定要照顧好自己。」文末還附上2個愛心符號，許多網友今也紛紛發文悼念李玟。

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先前傳出李玟頭七將在台灣舉辦法會，但據《ETtoday》報導，李思林鄭重表示自己並沒有要辦任何儀式，她表示有聽說兩岸三地有很多不同儀式在進行，但她並未給錢或掛名，很多都是關心CoCo的粉絲自發做的。

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由於李思林先前提到李玟過世當下有請台灣師父幫忙超渡，她也提及師父的確在台灣，「他也是自發去做，從來沒有我給錢要求人家做什麼儀式，總之我沒有給錢要做什麼頭七二七三七四七，很多都是自發！」

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