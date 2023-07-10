李玟去世｜李思林要求中港台政府立紀念碑　昔2巨星逝世獲此待遇

李玟（CoCo）唱紅不少歌曲，但近年飽受抑鬱症之苦，不敵病魔選擇結束生命，經搶救仍宣告不治，享年48歲，消息一出震撼外界。李玟出道近30年，在樂壇上締造的成績無人能及，她是首位進軍美國歌壇並於全球發行英語唱片、首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌、首位獲邀於美國洛杉磯華特·迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會的華人歌手，為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，如今這顆閃亮的星殞落，二姊李思林（Nancy）希望能為李玟設立紀念碑。



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根據《三立新聞網》報導，李玟二姊李思林透露，希望兩岸三地都能立下李玟的紀念碑，二姊真心盼望道「不知道台灣政府是否考慮立一個紀念碑，讓所有遊客到台北遊覽時，都能想起這位燦爛笑容、超有感染力的一代巨星」，並透露已經發文詢問香港政府。

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至於台灣，似乎能夠協助幫忙立紀念碑的單位屬當地文化部管轄，也有粉絲們連署號召連署號召，希望能加速這件事情成形。

事實上，過去也有不少案例或個案替名人、偉人立紀念碑，像是鄧麗君、鳳飛飛都有紀念館抑或是紀念雕像，除了政府幫助，也要靠基金會及粉絲協助運作，也許可以透過李玟家屬提供具有紀念價值的演出服飾、照片等收藏品，打造紀念館。

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