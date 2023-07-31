李玟告別式｜台灣粉絲怕留遺憾搶機票赴港奔喪：2個禮拜不敢面對

「華人天后」李玟突然過世的消息，外界都不敢相信，今（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，下午6點開放公祭，讓喜愛她的朋友可以送最後一程，台媒《TVBS新聞網》特地到香港幫讀者直擊現場畫面，也看到有粉絲已經到現場，要送偶像最後一哩路。



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有一位從台灣來的粉絲「Faly」，台媒接受《TVBS新聞網》採訪，她從小學5年級就喜歡李玟，「最讓歌迷感動是，她會把歌迷都簽完，她很貼心」，不過她對李玟也有些遺憾，2019年最後一場小巨蛋演唱會，Faly沒有搶到，以為還有下一次，沒想到已經沒機會，於是知道告別式消息，她立刻訂了機票和酒店，深怕錯過最後能幫李玟的機會。

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Faly坦言李玟過世第三天，就不敢聽她的歌，長達2個禮拜，但想到李玟一定不希望粉絲這樣難過，還是鼓起勇氣用她的歌，去想念這位天使，另外她也帶著粉絲自發性的禮物，包含卡片、花束、紙鶴，將台灣粉絲的思念一起送達到現場。除了台灣粉絲外，來自世界各地的粉絲，也陸陸續續飛到香港，更在香港各地共24個巴士站，買下廣告站牌的LED燈箱，擺上李玟的照片來追思。

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