李玟生前深陷抑鬱　專家稱一類人習慣壓抑情緒　外面堅強內心脆弱

【李玟Coco／星座／山羊座】曾以華人歌手之姿站上國際舞台的李玟（Coco），生前最煩惱的除了腿傷等身體病痛外，據傳，與富商老公Bruce岌岌可危的婚姻是壓垮她的最後一根稻草，李玟與老公感情生變後，暴瘦至42公斤，精神狀態變差、搬離愛巢，因此罹患抑鬱症，近日親姊李思林悲痛證實死訊，李玟過世噩耗引起各界譁然及不捨。命理專家指出，李玟所屬的山羊座習慣壓抑，容易獨自糾結難受。



國際巨星李玟殞落消息震驚各界，不少人紛紛發文悼念。命理專家小龐老師就以李玟的生日進行星座命盤解析，指出「1975年1月17日生的李玟為山羊座（摩羯座），而山羊座是土象星座中，比較會把負面情緒放心裡而壓抑的類型」，她解釋「月亮雙魚悲天憫人，又與海王星四分相，加重情緒的敏感性」，因此當深陷情緒時，容易獨自糾結、難受。

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小龐老師表示，自己唱歌時必點李玟的〈暗示〉跟〈第九夜〉，不捨寫道「她的高音跟轉音的技巧，每每都讓我跟著歌詞感動。謝謝李玟帶給我們的那些回憶。」

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網紅廣告小妹也發文表示「自己罵了幾十年的山羊座，但是此刻想告訴一個人：妳是我最欣賞的山羊」，感嘆「願天堂不再有悲傷」。

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兩人貼文底下釣出不少同樣是山羊座的網友表示「女山羊都很優秀，我身邊好幾個都棒棒的，我們的青春都有一首Coco啊」、「我覺得山羊就是外表堅強，其實內心充滿矛盾的星座，所以尾巴才會是魚尾的形狀」、「山羊有時太過自我要求跟壓抑了」、「山羊就是把難過的事放在心裏，永遠展現的是開心，願她在另一個世界，快樂跳最愛的舞」、「努力的山羊累了就好好休息吧。謝謝妳帶來那麼美的歌曲，RIP」、「山羊是否比較容易鑽牛角尖」、「難道這就是山羊的糾結嗎」。

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