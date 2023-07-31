李玟設靈｜粉絲號召向Bruce掟雞蛋「為CoCo報仇」網民籲保持冷靜

李玟（CoCo）的告別式今天在香港殯儀館舉行，由於她生前為情所困，她的外籍老公Bruce以及兩名繼女是否會現身送別成焦點。現在有傳由於粉絲不滿Bruce對待CoCo的方式，日前在網上號召大家砸雞蛋替CoCo報仇，但也有網民擔心此舉恐會影響CoCo告別式的進行，希望大家可以保持冷靜、理性面對。



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李玟年初被爆跟結婚11年的加拿大籍富商老公Bruce婚變，處於分居狀態，難過的她始終不願對外回應，沒想到如今天人永隔。早在年初傳出婚姻觸礁之前，李玟2年前就被爆過婚變，後又傳出老公偷吃嫩妹、3度出軌，甚至對李玟坦言不諱，後又因李玟暴瘦到42公斤，讓人不禁聯想是否和婚變有關，其身心狀況都令外界擔憂。那時二姊李思林表示：「這是她私人的事情，我也不知道是誰幫她這樣寫這個，因為這是私人的東西，我也不能作主是事實還是不是事實。」

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李玟2月發文「愛情走到這裡，一個詞：tragic（悲慘）！」被認為和婚變，網民紛紛留言鼓勵「終於明白，是他不珍惜」、「對於不合適的人和事，離開是最好的安排」，李玟透過留言回應，「自己認為的愛是愛一個人的心、那個人的全部，如果你只愛一個人的美，那麼這個愛不真的。」

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