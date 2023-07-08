傳李玟CoCo頭七在台灣舉辦！二姐李思林旋即否認　曝佛教喪禮細節

華人天后李玟5日因輕生離世，真正死因日前尚未公開，不過家人也已證實將會舉辦佛教喪禮，但卻傳出都在香港的李玟家人，頭七要選擇在台灣舉行，對此，二姊李思林向《TVBS新聞網》否認這個說法。



根據《東方日報》報導，李玟的驟逝，家人情緒極其低落，不過李思林也透露有意舉辦追思會，另外也將舉辦佛教葬禮，至於頭七的法會已經有安排，將在台灣請師父隔海誦經。

二姊李思林否認李玟頭七在台灣舉辦。（圖／翻攝自李玟IG）

但這個消息一出來，也令許多人困惑人都在香港，為何要在台灣舉辦頭七？對此，李思林表示沒有任何法會：「我相信民間有一些自發的佛教徒的歌迷朋友，為了懷念自己的偶像做的吧，我沒有刻意安排什麼東西，請各位去你們想怎樣要去追思，或者做什麼做什麼儀式法會，你們自己做，我沒有去安排就是了。」

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她強調的確有師父的確在台中，但她沒有要求去安排什麼儀式。至於告別式遺照有選好了？她僅回應：「有正式的告別儀式會通知，是政府安排的，不能透露時間。」

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