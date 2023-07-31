李玟設靈｜二家姐李思林「真的很難假裝快樂」引用CoCo一句話致詞

李玟（CoCo）5日逝世，享年48歲，喪禮及出殯儀式於7月31日、8月1日在北角香港殯儀館舉行，二家姐李思林（Nancy）也於31日來送妹妹一程，並引用了李玟昔日舉辦演唱會時，都會向歌迷們說的一句話，直言有李玟在的地方都充滿歡笑聲，對於妹妹的離開感到相當不捨。



李玟二家姐李思林在追思會開始時，哀傷表示：「不知道該說什麼…我妹妹去到的地方都是充滿歡笑聲，我會盡量簡短致詞，我真的很難假裝快樂，我引用我妹妹很愛說的一句話，她每次去演唱會都會說，『今天你可以選擇去很多地方，但你選擇來這裡，所以我謝謝你』。」接著全場起立默哀。

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此外，由於李玟媽媽生日是7月26日，但剛面臨喪女之痛的她，這幾天完全沒有慶生的心情。對此，李思林日前心疼表示：「可憐的老人家，這兩天是她的生日，但她都沒心情，說以後也不過了。」李思林也透露，這幾天她忙著打理妹妹的後事，每天只睡3、4小時「根本就睡不好。」並坦言目前只想將妹妹的後事辦得圓滿，表示：「為愛的人犧牲（時間）不辛苦，尤其是自己的妹妹那麼善良，是非常值得的。」

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而李思林24日則是在YouTube上傳了一段影片，表示：「大家好，二姊剛開通了YouTube頻道，我知道CoCo的粉絲遍佈全世界，這次有很多粉絲沒辦法參加追思會，所以31號4點鐘會在這裡有直播，希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個非常艱難的時期，讓我們一起陪CoCo走最後的一段路，謝謝大家。」

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