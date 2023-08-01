大牙遭黑人改告刑事誹謗後首露面爆喊 聞路人喊加油再落淚惹心疼
大牙（周宜霈）指控11年前遭「黑人」陳建州硬闖房間性騷擾，對方否認並提告，雖然在7月24日撤銷民事訴狀，但又改提刑事誹謗，引起各界關注。大牙1日到台中出席活動，受訪時忍不住噴淚，感謝許多人的溫暖支持。
大牙1日面露笑容出席台中站台活動，這也是她被告刑事訴訟後第一次公開露面，起初表示「來到台中心情很好」，但後來受訪時又哽咽爆喊，「我一開始藉著大家的勇敢才公開講出來，沒想過今天會變成這樣。」
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大牙說，希望大家繼續關注其他受害者，不要讓這件事沉下去，面對酸民，她坦言「不被影響真的是騙人的」，但她會用正面看待，還提到早上在高鐵廁所外排隊時，身旁的女生低聲對她說加油，「我相信我不是一個人，很溫暖。」
【懶人包】大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾「完整過程」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
對於陳建州改告刑事誹謗，大牙則回應沒有辦法說太多 ，「我的心情也都有在社群上分享，關於訴訟要交由律師處理。」
【懶人包】黑人陳建州#MeToo｜盤點11位黑澀會美眉回應 昆凌薔薔「講呢啲」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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