黑人改告刑事　大牙難抵壓力睇精神科　第1位#台灣MeToo女星發聲

大牙昨（24）日表示收到台灣法院通知，宣布「黑人」陳建州、「范范」范瑋琪夫妻撤告，原本以為事情落幕，沒想到黑人改告刑事訴訟，立刻引發外界關注，大牙也再次面臨訴訟壓力，而第一個站出來告發許傑輝，掀起全台Metoo運動的女星黃云歆留言替她打氣；寫下：「好好恢復原本的步調，好好生活、好好諮商，找回睡覺和吃飯的能力，我愛妳。」



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大牙是這波台灣MeToo運動第一個被起訴的受害者，昨她表示因為承受龐大壓力，還求助身心科跟心理諮商，並表示不知道揭開傷疤後，需要承擔這麼多壓力，甚至不認識的人也替她擔心，但她始終認為「事實是不容挑釁的」，而昨黑人發聲說改告刑事，她透過經紀人表示：「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應，各位媒體先進辛苦了，謝謝。」

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事實上黑人撤告民事，換新律師提出刑事告訴，因為屬於偵查不公開、開庭也不公開，大牙勢必面對更多問題，又是新一波的壓力，黃云歆在大牙貼文下留言，「好好恢復原本的步調，好好生活、好好諮商，找回睡覺和吃飯的能力，我愛妳」。

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她日前也與小嫻、大牙聚會，透露每周都會去找大牙，雖然對方總說「沒事」，但仍發現她消瘦許多，確實身心受影響。

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