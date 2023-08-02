女星消失2年月入港幣三千「復出一舉動」連累樂團八三夭慘遭炎上

台灣搖滾樂團「八三夭」將在10月14日在高雄巨蛋舉辦「顛倒世界巡迴演唱會」，另外在8月26日南下舉辦生日派對簽票會，更邀來采子、溫妮、寬仔、Onion Man等嘉賓助陣，豈料因名單裡有采子，引發大批網友砲轟，八三夭的社群更被爆灌，揚言將脫粉抵制。



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采子在2021年背著老闆以及男友邱鋒澤，介入何孟遠與荳荳的感情，雙劈醜聞讓她形象全毀，爆出醜聞淪為小販，2年期間月入僅得港幣三千。采子直到今（2023）年才回歸歌壇，但許多網友仍未原諒她，對她復出的每個動作都猛力砲轟，得知她將出席八三夭生日派對簽票會，不僅在DCard上引發熱議，就連八三夭的官方IG也淪陷，「不要把粉絲當白痴」、「可以說明一下為什麼請采子嗎」、「請不要把831的舞台當資源回收廠」。

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八三夭今年工作滿檔，3月時來香港舉辦「顛倒世界巡迴演唱會」，當時雖遇上大雨，但是團員與歌迷的熱情絲毫不減，台上台下一起在雨中大合唱並完成演出，場面相當感人。主唱阿璞說巡迴累歸累，但聽到台下不論快歌或是慢歌都能一起唱和就很滿足，很期待在高雄也能聽到大家的聲音。

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