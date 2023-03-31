麥當勞叔叔復出深圳羅湖區麥當勞新店！仲有漢堡神偷滑嘟嘟小飛飛

麥當勞又開新店啦！🍔🍔🍔



這次深圳羅湖區的新店非常特別，店內裝修復刻九十年代的麥當勞、麥當勞叔叔、小飛飛、漢堡神偷、滑嘟嘟，麥麥四小福一家人都在！

+ 4

當年在麥當勞兒童樂園邊看麥當勞動畫邊吃漢堡包，吃完還得在滑梯上溜兩圈才肯回家，童年回憶直接復活😭，誰的童年沒有麥當勞叔叔和他的夥伴們呢？店裏牆上還有深圳東門老街第一家麥當勞的插畫，真就是走一個回憶路線啊。

麥當勞叔叔依舊敞開懷抱在店門口迎接大家，好像他就沒有很emo的時候🧡

長得像茄子的滑嘟嘟，人如其茄，講話超慢但性格很温柔，看着就很有安全感。如果生活中見到他，應該會想要抱抱！

漢堡神偷是四小福裏的大「反派」，因為他吃漢堡永遠不排隊！還在麥當勞樂園偷漢堡，真的很過分！但又經常在闖禍的時候給身邊的人帶來歡樂，大家對他也討厭不起來。怎麼說，算是一個調皮鬼吧👻

最後是小飛飛咯，也叫大鳥姐姐。在麥麥四小福裏是知心大姐姐的形象，總是給身邊人提供關愛和照顧，温柔拉滿。

麥記粉絲趕緊來朝拜了！🙏🏼

地址：深圳羅湖區京基一百大廈B1層125a商鋪



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】