韓啦啦隊Lotte Girls踩場　台灣樂天女孩勁到唔出林襄李多慧都贏

22日端午節，台灣樂天桃猿主場舉辦盛大「辣年糕趴」。



雖然樂天桃猿慘遭統一獅砲轟，以1比10輸球，但中場時間樂天女孩和前來踢館的韓職Lotte女孩啦啦隊展開舞蹈PK。

結果樂天女孩無論服裝或舞蹈都辣度爆表，贏得網友一面倒讚爆：「雖然男孩被電爆至少女孩拼贏了！」

樂天女孩無弱兵 點擊放大瀏覽兩隊舞蹈影片截圖：

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此次Lotte Girls來台幫助樂天桃猿應援，是由團長趙智薰領軍，隊長李丹妃加上隊員趙娟週、朴淡備、李晧禎4位女孩，4位女孩在中場休息時間也表演精彩啦啦隊舞蹈，獲得樂天桃猿球迷熱烈歡呼。

但樂天女孩的中場演出更令球迷叫好，只見6位樂天女孩身著火辣服裝，大秀動感火辣舞蹈，讓現場氣氛頓時嗨翻。

看完兩邊的舞鬥，網友一面倒大推樂天女孩，「樂天女孩贏了」、「雖然男孩被電爆至少女孩拼贏了~」、「韓國樂天VS台灣樂天，所以冠軍還是樂天~」、「感覺今天RKG女孩拼了，韓職女就感覺有些保留」、「陳伊很拼耶」、「陳伊的戰袍出現了!!!!!!!」。

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