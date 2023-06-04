林襄錄影頻當機　上綜藝節目只會笑　徐乃麟看不下去：妳不是花瓶

台灣的華視長青綜藝節目《天才衝衝衝》開播邁入第18年，日前節目大動作換新布景，更找來當紅的啦啦隊女神林襄來衝人氣，和馬力歐、鍾欣凌、李懿、黃靖倫、蔡尚樺等來賓一起玩遊戲。沒想到，林襄在遊戲過程中頻失常，和馬力歐搭檔猜題時，更成了馬力歐的「答題個人秀」，慘遭主持人徐乃麟狠虧：「妳不是花瓶！」，曾國城也笑說：「請問妳是看護嗎？」



整場遊戲中，林襄因鮮少幫助隊友猜題，只維持她的招牌甜美笑容，導致隊長徐乃麟看不下去，笑虧她：「拜託妳講講話，妳不是花瓶！」敵隊的曾國城也順勢幫腔：「請問妳是看護嗎？」只見林襄一臉快哭的模樣回應：「我想講，可是講不出來啊！」崩潰反應笑翻眾人。

+ 6

在玩到另一個遊戲時，因林襄站較遠，曾國城貼心地主動詢問：「妳聽得到我的聲音嗎？」，沒想到林襄還真的直接要求：「你可以大聲一點！」突如其來的命令式口吻，讓曾國城當場傻眼。隨即林襄趕緊澄清是自己聽力不好，才希望對方的音量能更大一些，笑著化解和尷尬氛圍。

相關圖輯：林襄再登日本Playboy封面「胸下紋身突消失」借位影性感照避犯禁

+ 49

相關圖輯：林襄「女神級閨密」日本雪地大解放 為拍TikTok上半身脫剩比堅尼

+ 25

延伸閱讀：

無預警崩潰痛哭！前輔導長內內加盟SWAG近1個月…無奈吐心聲：到底想怎樣啦

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】