林襄最強勁敵李多慧「1人跳盡LE SSERAFIM名曲」　超狂舞藝成話題

跟林襄在台齊名的樂天桃猿啦啦隊女神李多慧，22日現身「辣年糕趴」的首場比賽。



不但獻出為中華職棒首度開球的初體驗，一身紅吱吱成功開完討個「開門紅」，4局上半結束後她火力全開，換上藍色平口小可愛搭牛仔褲，招牌「多慧搖」在端午節再現，讓男粉暴動之際大呼整段表演「必須看10遍」！

1人跳盡LE SSERAFIM《UNFORGIVEN》、《ANTIFRAGILE》等名曲 點擊放大瀏覽影片截圖及更多李多慧照片：

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李多慧所屬的樂天桃猿隊，本周「辣年糕趴」活動持續舉辦，她1人大跳同鄉女團「LE SSERAFIM」的《Eve, Psyche & The Bluebeard's wife》、《UNFORGIVEN》、與《ANTIFRAGILE》等多首知名歌曲。

勾人電眼、甜甜笑容外加招牌的「多慧搖」，讓在場不論男女球迷通通秒被圈粉，鐵粉們也狂在影片連結下方留言：「多慧的表演，必須看10遍」、「看完我的靈氣已經被多慧吸乾了」、「隔著螢幕都聞到香味了」、「與生俱來的舞者，真的很慧跳」。

她也獻出在幫中華職棒首次開球的初體驗，一身紅配超短牛仔熱褲，帶著會放電的笑容投出第1球就成功，討得「開門紅」之，加上個舞solo把全場都「搖」暈了，林襄的最強勁敵實在當之無愧。

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