女歌手Karencici遊港行程超貼地　激讚凍鴛鴦加一個地道美食好夾

Karencici上周日獲邀演出由香港旅遊發展局舉辦的「Harbour Chill Carnival（樂聚維港水上音樂會）」，擔任閉幕演出嘉賓，與Tyson Yoshi和同門師弟77Ke柯棨棋各自帶來精采演出。她特別多待2天，要好好享受美食和購物，她開心表示：「因為是我第一是次來到香港表演，很感謝香港旅發局邀請我來演出，非常地開心。」這次的舞台搭建在海上，需要搭船才能抵達後台，也讓Karencici直呼新鮮。



Karencici在舞台上帶來〈GO LUV URSELF〉、〈99%Angel〉、〈R&B Girl〉、〈Kiss Me〉4首歌，寬版牛仔褲加上白色小可愛露出小蠻腰，外搭黃色羽絨外套，這次的外套顏色與曾在維多利亞港展出的黃色小鴨顏色相同，Karencici得知後搞笑說：「如果不小心落水就要變成『黃色小鴨』了。」而在演出結束後，她也跟著團隊前往廟街大排檔吃晚餐，體驗香港飲食文化，非常貼地。

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她抵達香港首日第一站便前往維多利亞港欣賞著名的黃昏和夜景，品嘗了道地的香港美食凍鴛鴦搭配菠蘿油，直誇是非常美味的組合。此外，小時候看過許多香港電影的她，實際走在香港街頭也讓她回憶湧現，表示：「很有身歷其境的感覺。」而說起廣東歌曲，Karencici表示自己非常喜歡陳奕迅，之前也有去他的演唱會朝聖。被問到是否聽的懂廣東話，Karencici自信說：「因為爸爸是廣東人，從小在家都是聽廣東話長大，所以在當地幾乎可以聽懂大部分的廣東話。」並大方承認自己雖然聽的懂，但還不太會說廣東話，希望有機會可以好好學習廣東話。

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