林襄男友馬傑森月薪僅得呢個數揭驚人收入差距　網民：是個好女孩

【林襄馬傑森】台灣啦啦隊女神林襄外表甜美、身材火辣，憑著個人魅力擄獲不少粉絲的心。日前她被爆出與21歲樂天桃猿球員馬傑森戀愛中，如今更有網民挖出兩人的月薪來比較，發現薪水差距相當大。事實上，林襄曾透露「只要有誠意就可以打動我，不需要錢」，也讓許多網民大讚：「根本是好女孩！」



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林襄戀情曝光後，有網民在PTT以「林襄男友月薪居然只有8萬（台幣、下同／約港幣2萬）」為標題發文，表示馬傑森2020年被樂天桃猿以第一輪第五順位選進，當時簽約金480萬（約港幣120萬）、月薪8萬（約港幣2萬）、附帶100萬元（約港幣25萬）激勵獎金的合約正式加盟。對此，原PO則相當震驚，表示原以為林襄會找個有錢的對象，結果男友卻只有月薪台幣8萬，不禁好奇問：「是不是證明了女生其實不會在意男生的收入？」

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據悉，過去曾有傳聞指出林襄價碼「3小時賺26萬台幣」（約港幣5.8萬），如今男友馬傑森月薪台幣8萬元與她相距甚大；而她也曾在受訪時透露選對象的條件：「用誠意就可以打動我，不需要用錢」，這也讓網民紛紛大讚林襄：「林襄是台女典範」、「看起來應該不是工具人，而是真愛」、「林襄這點真的不錯」、「覺得是真愛…男的又沒什麼名氣」。

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