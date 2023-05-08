遭車禍流浪小貓沒活下來　好心女子將牠埋在後花園　翌日奇蹟出現

hi bro 我是蘑菇！你相信小貓咪能死而復生嗎？



前幾天，我刷到一隻小貓死而復生的故事，一整個被震驚的大動作。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小姐姐@cigiger（梅雪） 下班回家時遇到了只奄奄一息的橘貓，牠的口鼻都在流血，一隻眼睛的眼球向外突出，似乎出了嚴重的車禍。

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看小貓在垂死掙扎，梅雪心下不忍，就將牠裝在包裏帶去了醫院。

檢查後，醫生表示：「牠現在的情況很不樂觀，有嚴重的腦水腫，可能堅持不了幾天！」

雖然只有一面之緣，但梅雪難過得哭了。橘貓躺在診療台上，一口一口地艱難呼吸着，看起來求生欲十分強烈……

梅雪不想放棄牠，畢竟是一條生命。她想給橘貓一個機會，也不讓自己後悔，甚至給貓起了名字，叫「Desire」。

兩周的治療並不便宜，但即使這樣，Desire的狀況依然沒有好轉，越來越沒有精神……梅雪十分難過。

直到一天早上，無論她怎麼呼喚Desire，牠都毫無反應，甚至沒有了呼吸……Desire離開了！

梅雪被迫接受了現實，將牠的屍體帶回家，埋在了院子裏。這樣，至少在生命的最後，牠是一隻有家的小貓了。

但，你以為Desire的故事到這裏就結束了？NoNoNo……

在Desire去世的第二天晚上，下了一場大雨。梅雪擔心自己埋的不夠結實會被大雨衝開，就尋思出去壓壓土，結果詭異的事情發生了：土自己動了，就像有什麼東西往上頂一樣。

給她嚇一跳，連連後退……然後，她看到了Desire，牠一直在扒拉土想出來。

梅雪以為牠詐屍了：「太驚悚了，恐懼但也驚喜，以為鬧鬼了，但又覺得如果牠沒死真的太好了！」

她愣在原地，不敢上前。眼睜睜地看着Desire從土裏鑽出來，跌跌撞撞地向自己爬過來……

梅雪終於相信Desire還活着，她往前兩步，抱起貓就往醫院跑。「我以為梅得了妄想症，直到她真的抱着Desire來找我，這太不可思議了！」獸醫震驚地表示。

其實，當時Desire並沒有完全嚥氣，正出於一種假死的狀態，只是梅雪誤以為牠回喵星了。

獸醫再次給牠做了詳細的身體檢查，發現Desire雖然對藥物的接受度比其他貓低，但一直都有在好轉，只是十分緩慢而已……

但不管怎麼說，Desire能夠活下來對梅雪來說都是一件值得開心得事情。很快，牠就正是成為了她家庭中的一員。

如今，Desire的身體早已康復，在主人的愛護下，長成了一隻幸福快樂且粘人的小貓！

最後，希望善良的梅雪和可愛的Desire再無傷痛，可以平安喜樂的過完這一生！

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