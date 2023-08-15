控NONO性侵後再收大量私訊　小紅老師揭當中有大人物：會血流成河

台灣藝人NONO（陳宣裕）遭控涉性侵及性騷擾，北檢2日執行搜索並約談NONO，複訊後依妨害性自主等罪嫌諭令50萬台幣交保。而小紅老師再透露，近日收到許多有類似遭遇的訊息，更驚爆：「甚至還有無法相信的大人物。」



小紅老師14日發文直言：「這段日子我收到很多有同樣遭遇的訊息，裡面太多內容讓人震碎三觀、驚恐，甚至還有無法相信的大人物。」接著感嘆，若她代為發聲，「血流成河不只演藝圈，這不是我們樂見的。」

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小紅老師坦言，剛開始在諮詢律師時，也曾被很多律師掛電話：「甚至數落說打不贏、別浪費時間、妳有錢嗎？」於是她每諮詢完都會崩潰大哭。不過她沒有因此放棄，直言：「我怎麼可能還沒開始就舉白旗，我已經豁出去了！」也因此才有486先生的幫忙，也才知道，原來每個律師會有自己的強項：「如果你的律師不懂你，多諮詢幾個，別輕易放棄。」

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小紅老師也強調：「求救要找對人，不然你的求救，無疑會是壓垮你的一根稻草。」並認為受害者都不容易，要大家別預設立場，因為「決定權都在自己手裡，不要還沒開始就放棄」並表示或許她現在無法給更多援助，但願意當一個傾聽者。

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