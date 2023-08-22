曹格幫15歲兒子阿Joe慶生　網民細睇驚覺似足韓星：同李鐘碩撞樣

自從曹格帶著女兒Grace和兒子Joe一起錄製親子節目《爸爸去哪兒》後，他的一對萌娃的人氣也因此走進大眾的視線裡。即使這些年Grace和Joe都沒有往娛樂圈發展，或是刻意在社交平臺上過度曝光自己的生活，但他們一家的生活依舊被不少網民所關注。



2022年，曹格和吳速玲宣佈結束夫妻關係後，他們和孩子之間的關係似乎並沒有因為兩人離婚而有所熟悉，大家偶爾依然可以在網上看到兩人曬出和孩子共同度過的親子時光。日前，曹格就在網上曬出兒子Joe的15歲慶生照，因為Joe酷愛打籃球，所以他的生日會主題就是以籃球為主，連蛋糕都特意選了個籃球造型的蛋糕，一頭卷髮的他站在蛋糕前，似乎有些害羞又點酷酷的樣子，模樣青澀卻十分帥氣，甚至還有網民說他長得有點像韓星李鐘碩呢！

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早前Joe曾和同樣是星二代的梧桐妹傳出緋聞，原因是因為梧桐妹在IG轉發了Joe籃球比賽的照片，而後Joe也轉發了梧桐妹的自拍，因此引發外界猜測兩人疑似戀愛中。隨著時間討論熱度越來越到，乃至Joe最後不得不在IG Story裡澄清自己和梧桐妹只是朋友關係，讓大家放輕鬆些，他們只是朋友。

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不少網民看到曹格曬出的慶生照，都不得不感歎一句我們都老了一眨眼Joe都成了15歲少年了，不知不覺距離他們錄製《爸爸去哪兒》的時間都過去十年了！

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