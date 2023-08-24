古力娜扎被罵「張翰小三」7年　七夕疑公然帶新歡返家　嬲爆回應

中國大陸知名女演員古力娜扎，出生於新疆烏魯木齊，16歲時因外貌出眾在街頭被挖掘，曾出演多部電視劇和電影，包括《警察故事》、《痞子英雄》等，更被譽為「新疆維納斯」。曾揹負「張翰小三」罵名7年的古力娜扎，七夕情人節居然被拍到與男演員秦亦銘同車進出，掀起網友熱議。



中國大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」22日在微博拋下震撼彈，公開一系列古力娜扎與秦亦銘乘坐同一台白色休旅車返家照片；從畫面中清楚可見，兩人一身休閒裝扮、同時戴著黑色鴨舌帽，與古力娜扎不一樣的是，秦亦銘並未戴上口罩遮掩，完全不避嫌。該名狗仔接著補充：「好友能升級成戀人嗎？」最後透露兩人直到凌晨1時多都沒有出來。

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針對狗仔七夕情人節的爆料，古力娜扎透過官方「娜扎工作室」澄清：「沒新聞可以不寫。14年如同親人家人一樣的好友、娜媽媽的乾兒子，這都能造謠？美女單身，散了吧。」此外，古力娜扎也在最新貼文中留下一句話：「七夕快樂呀～還是忙點好，太閒的找個班上吧！」親自反擊狗仔不實言論。

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對此，不少粉絲湧入狗仔貼文底下開嗆，「十多年的友情了，秦是娜扎媽媽乾兒子，我謝謝你」、「出去玩也從來不避人的，人家大大方方純友誼」、「還用爆料嗎？秦哥之前自己天天發娜扎」、「是親人也是朋友，少關注娜扎的好友圈了」、「從頭到尾都沒有親密舉動，還有助理在旁邊，就給人按頭戀愛了」、「相處都勝似一家人了，還戀愛」。

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