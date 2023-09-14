Netflix近兩年網播積分最高10套陸劇：蒼蘭訣、夢華錄、且試天下…

Netflix近年來不斷加強其中國電視劇的版權購入，將多部熱門陸劇帶到國際舞臺，從楊洋主演的《我的人間煙火》到趙露思的《偷偷藏不住》，再到甜寵劇《當我飛奔向你》都獲得了觀眾的熱烈迴響！



陸網近期更是統計出Netflix近兩年「網播積分最高」的陸劇Top10，其中《長月燼明》和《蒼蘭訣》分別位於第7和第2，接下來就一起來揭曉完整的排行榜吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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近兩年Netflix「網播積分最高」陸劇Top10.《餘生，請多指教》

《餘生，請多指教》是根據柏林石匠創作的同名小說改編，由楊紫、肖戰主演的現代都市情感劇，即將畢業的音樂系少女林之校（楊紫飾），追求音樂夢想中遭遇家庭變故，此時的她遇到正想放棄醫生事業的顧魏（肖戰飾），兩人互相激勵，一同經歷愛情的甜酸苦辣，面對生活的挑戰，他們選擇不放棄，而是努力成為更好的自己，攜手走向未來。

近兩年Netflix「網播積分最高」陸劇Top9.《偷偷藏不住》

《偷偷藏不住》是根據晉江文學城作家竹已同名小說改編，趙露思、陳哲遠領銜主演，描述一段桑稚（趙露思飾）與其哥哥的摯友，段嘉許（陳哲遠飾）之間的深情戀曲。在她的國中生活中，桑稚遇到了比自己大五歲的段嘉許，逐漸對他產生了情愫，隨著段嘉許的大學畢業，他們的關係也隨之變得冷淡，桑稚高中畢業並進入大學之後，命運的巧合讓他們再度相遇，再度重逢後發展出一段愛情故事。

近兩年Netflix「網播積分最高」陸劇Top8.《沉香如屑・沉香重華》

《沉香重華》是由楊紫、成毅領銜主演，該劇改編自蘇寞的小說《沉香如屑》，故事講述了天性善良、重情重義的菡萏仙子顏淡（楊紫飾）與守護結界、保護蒼生的六界帝君應淵（成毅飾）攜手向邪惡勢力宣戰，共同守護天下蒼生大義的故事。

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近兩年Netflix「網播積分最高」陸劇Top7.《長月燼明》

《長月燼明》是根據藤蘿為枝的小說《黑月光拿穩BE劇本》改編的電視劇，由羅雲熙、白鹿和陳都靈領銜主演，該劇描述了衡陽宗的掌門女兒黎蘇蘇（白鹿飾）為了解救被魔神澹台燼（羅雲飾飾）統治的四洲三界，化身為葉家的小女兒葉夕霧，回到五百年前，以阻止澹台燼變成魔神，在這過程中，兩人的命運糾纏在一起，展開了一段互相救贖的故事。

近兩年Netflix「網播積分最高」陸劇Top6.《去有風的地方》

《去有風的地方》是一部由劉亦菲和李現主演的都市情感劇，主要講述了辭職後來雲南短住的許紅豆（劉亦菲飾），意外邂逅了放棄高薪回鄉興業的謝之遙（李現飾），並在入住有風小院後，結識了帶著不同經歷和故事來到這裡的租客們的故事。

近兩年Netflix「網播積分最高」陸劇Top5.《卿卿日常》

《卿卿日常》是改編自多木木多的小說《清穿日常》，由白敬亭、田曦薇、陳小紜、劉冠麟主演的古裝輕喜愛情劇，故事講述因為一場聯姻擢選，來自天南海北的女孩們齊聚新川，韜光養晦的新川六少主尹崢（白敬亭飾），與只想努力落選、在老家安逸度日的李薇（田曦薇飾）意外結緣，共同開啟了一段狀況百出卻又相映成趣的新生活，二人逐漸口味相投、心意相通，與其他性格命運各異的兄弟姐妹們相伴成長，一起書寫著新川大家庭的溫暖日常。

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近兩年Netflix「網播積分最高」陸劇Top4.《夢華錄》

《夢華錄》是根據關漢卿元雜劇《趙盼兒風月救風塵》改編由劉亦菲、陳曉、柳岩、林允主演的女性古裝勵志劇，故事講述趙盼兒（劉亦菲飾）、宋引章（林允飾）、孫三娘（柳岩飾）經歷各種困境，攜手勇闖東京，並在皇城司指揮使顧千帆（陳曉飾）的幫助下，最終姐妹齊心，通過自己的努力將小茶坊變成東京最大酒樓的故事。

近兩年Netflix「網播積分最高」陸劇Top3.《且試天下》

《且試天下》是根據傾泠月同名小說改編，由楊洋、趙露思主演的古裝言情劇，故事講述被江湖人稱白風黑息的豐蘭息（楊洋飾）和風惜雲（趙露思飾）經歷朝堂變幻後歸隱山林共度餘生的故事。

近兩年Netflix「網播積分最高」陸劇Top2.《蒼蘭訣》

《蒼蘭訣》是改編自九鷺非香的同名小說，由虞書欣、王鶴棣主演的古裝愛情仙俠劇，故事講述息蘭一族被人滅族，受到舉族保護的息山神女被封印為一顆蘭草種子飄入塵世，萬年後重生成天界低階仙女小蘭花（虞書欣飾），無意間復活了被困於昊天塔的月尊東方青蒼（王鶴棣飾），卻因小蘭花無意間對其施加的同心咒，東方青蒼不得不保護小蘭花，在此過程中，早已斷情絕愛的東方青蒼卻愛上了溫順可愛的小蘭花，由此產生的一段甜虐交織的愛情故事。

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近兩年Netflix「網播積分最高」陸劇Top1.《星漢燦爛．月升滄海》

《星漢燦爛·月升滄海》分為上下兩部，改編自關心則亂的小說《星漢燦爛，幸甚至哉》，由吳磊、趙露思主演的古裝家族群像劇，故事講述一名背負沉重身世的少年將軍淩不疑（吳磊飾）與父母長期征戰在外的「留守少女」程少商（趙露思飾）在無數次考驗中互相治癒、相伴成長，堅守內心的正義，並攜手化解家國危機的故事。

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