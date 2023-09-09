2023古裝陸劇10位紅衣美人《玉骨遙》王楚然飄仙氣、任敏評價兩極

陸劇之中「古裝劇」是很常見的熱門題材，除了可以略知一二不同朝代的歷史背景之外，也能一虧各代的民俗風情和服裝造型，其中「紅衣古裝」又是古裝劇中最抓眼球的服妝及造型。



下列盤點10位最令人印象深刻的2023年古裝女神「紅衣美人」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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古裝劇「紅衣美人」1.《玉骨遙》任敏

因為古裝劇《清平樂》飾演福康公主一角而爆紅的「任敏」，今年搭擋頂流男星肖戰出演《玉骨遙》再度成為熱搜話題。《玉骨遙》是改編自滄月《鏡》系列前傳小說《朱顏》，劇情圍繞在「空桑世子」與「赤族郡主」攜手守護空桑王朝的故事。

任敏在劇中飾演赤族郡主朱顏，其紅衣造型的評價正負兩極，有一派網友認為對比《清平樂》的空靈氣質，任敏在《玉骨遙》紅妝造型反而多了幾分霸氣；而另一派網友則是覺得任敏不適合古裝扮相、稍顯顏值低。

古裝劇「紅衣美人」2.《玉骨遙》王楚然

有「小劉亦菲」之稱的新生代小花「王楚然」，近期在陸劇的演出率可以說是非常高，年初才與彭冠英主演《聽說你喜歡我》，講述一對夫妻破鏡重圓的故事，年中又與楊洋搭擋演出《我的人間煙火》，一樣是舊情復燃、舊情人重逢的題材，只不過角色改為醫生與消防員。

除了現偶之外，王楚然在古裝劇的表現上也是可圈可點，比如近期她在仙俠劇《玉骨遙》中，不管是自帶的仙靈氣質，還是服裝造型，都被劇迷評論完勝女主任敏，相信未來也有機會擔當起古裝大劇女主角色！

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古裝劇「紅衣美人」3.《安樂傳》迪麗熱巴

《安樂傳》改編自星零的小說《帝皇書》，由迪麗熱巴、龔俊、劉宇寧領銜主演，劇情講述帝梓元（迪麗熱巴 飾）原本是開國元勳之後，因為家族突遭變故而改名換姓躲藏於民間，在調查家族被滅的真相時，與太子韓燁（龔俊 飾）相識，兩人一起合作破案......

雖然《安樂傳》播出後評價不如預期，有網友認為劇情缺乏邏輯，且畫面特效讓人出戲，但不得不說「迪麗熱巴」不管是時裝造型，還是古裝造型都很合適，在劇中她隱姓埋名成為女寨主，一身匪氣令人耳目一新。

古裝劇「紅衣美人」4.《七時吉祥》楊超越

「楊超越」今年雖然因為仙俠劇《重紫》的木頭演技而飽受負評，但仍然不減她本身自帶的超高人氣，與丁禹兮主演的《七時吉祥》也還未開播就已經備受關注，該劇改編自九鷺非香的小說《一時衝動，七世不祥》，劇情圍繞在「姻緣閣小仙」祥雲和「仙君」初空的七世情緣上。

先前《七時吉祥》預告釋出時，楊超越在劇中的古裝造型令人驚艷，精緻的刺繡與盤髮造型，有別於以往她在陸劇中甜美可人的模樣，反而多了幾分雍容華貴。

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古裝劇「紅衣美人」5.《長相思》楊紫

90後四小花旦之一的「楊紫」以古裝劇作品最為膾炙人口，如《香蜜沉沉燼如霜》、《天乩之白蛇傳說》、《沉香如屑》等，而今年她的新作古裝神話劇《長相思》也備受期待，講述楊紫飾演的「小夭」與張晚意、檀健次、鄧為、王弘毅四名男子之間愛戀糾葛的故事。

官方在劇集上架前釋出5位主演的海報中，可見楊紫、張晚意、檀健次、鄧為、王弘毅紛紛穿上大婚紅服，估計楊紫在這部戲中也會有多套又美又颯的紅衣造型。

古裝劇「紅衣美人」6.《一念關山》劉詩詩

睽違多年沒有出演古裝劇的「劉詩詩」，總算推出一部新作品，是與劉宇寧搭擋主演的古裝傳奇劇《一念關山》，首支預告中可見其武功高強的人設，一身紅衣俠女造型，雖然剪裁簡單素雅，但仍然難抵她出眾的氣質。

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古裝劇「紅衣美人」7.《狐妖小紅娘月紅篇》楊冪

同樣也是古裝美人專用戶的「楊冪」，幾乎每推出一部戲就會成為熱搜話題，繼2021年《斛珠夫人》後，近期楊冪與小鮮肉龔俊搭擋主演《狐妖小紅娘月紅篇》也令人相當看好，該劇是改編自動漫《狐妖小紅娘》，劇情圍繞在狐族當家「塗山紅紅」與東方家後人「東方月初」相遇，為了維繫兩族和平而歷經各種磨難。

楊冪新作《狐妖小紅娘》尚未開播就已經多次在微博引起轟動，尤其是她在劇中的妖狐紅衣仙氣十足，妝造上細緻又華麗。

古裝劇「紅衣美人」8.《長月燼明》白鹿

古裝劇女神「白鹿」出道自今已累積多部陸劇作品，與任嘉倫主演的《周生如故》更是讓她再創事業巔峰，就連今年與羅雲熙主演的《長月燼明》也是口碑爆棚。《長月燼明》改編自藤蘿為枝小說《黑月光拿穩BE劇本》，講述衡陽宗掌門養女黎蘇蘇（白鹿 飾）為了阻止魔尊澹臺燼（羅雲熙 飾）黑化，於是以上古神器「過去鏡」穿越回到500年前的故事。

白鹿在《長月燼明》不只哭戲演技牽動人心，在劇中的造型更是美豔百變，其中她化身為蚌族公主桑酒，與冥夜結婚的橘紅色婚服更是讓人印象深刻。

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古裝劇「紅衣美人」9.《花琉璃軼聞》孟子義

「孟子義」雖然時常擔任女二角色，但顏值卻絲毫不輸女主，今年她與徐正溪搭擋主演古裝愛情劇《花琉璃軼聞》，該劇改編自作家月下蝶影創作的同名小說《造作時光》，劇情圍繞在「病嬌美人」與「腹黑太子」上，講述他們為了調查舊案而相識，彼此在推拉過招中逐漸生情。

雖然《花琉璃軼聞》討論度並不高，但是服道化堪比大制作，而且主角的演技也紛紛在線，尤其是孟子義在劇中有一幕是於冬雪中穿著一襲紅衣獨舞，直接美到登熱搜！

古裝劇「紅衣美人」10.《星河長明》彭小苒

因古裝言情劇《東宮》而獲得年度人氣女演員榮譽的「彭小苒」，雖然成為范冰冰工作室簽約藝人，但范冰冰逃漏稅事件卻連帶資源受影響，後續接演的《君九齡》和《春閨夢裡人》都沒有蹭上話題。

不過，彭小苒2022年與馮紹峰主演的《星河長明》，因為小12歲的年齡之差而意外帶起關注，該劇改編自斬鞍小說《九州》系列小說，劇情圍繞在「大晁皇帝」與「夜北國師」之間的愛恨情仇，結合復仇、權謀宮鬥、奇幻元素，雖然劇情平鋪直敘，但彭小苒在劇中一身異域紅衣，讓人有種《東宮》的既視感。

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