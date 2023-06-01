《One Piece》大和性別再起爭議　外國粉絲：這角色是「跨性別」

雖然近日粉絲紛紛聚焦於 Netflix 真人版影集《航海王 ONE PIECE》的進度，不過回歸於原著中，四皇凱多的「兒子」，其手下稱之「少爺」的大和，在「性別」上似乎從登場以來便是謎團，然而此次因最新彩圖的推出，再讓部分粉絲認為是「跨性別者」。



眾所周知，大和在原漫作裡被以陽剛的角度稱呼，不過其姣好的女性特徵，在一定程度上剝離了人們在既定印象中的審美，雖然其角色的男/女性別議題早已紛擾許久，但早前最新推出的《ONE PIECE》漫畫彩頁，卻又將其議題推上風口浪尖。

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藉由圖集，可以看見畫面上滿滿的女性，當中，便出現大和坐立於船首，似乎如同以往推出的角色生命卡般，再次應證其性別。

但在部分歐美讀者的眼中，卻有著其他見解，因為在原著中「he/him」是大和被稱呼的字詞，還有其與「Yamabro」的關係，讓他們認為大和事實上是「跨性別者」的存在。亦因此，在漫畫彩頁公開後，於 Twitter 再度掀起了紛爭，甚至還有過激的反彈回覆，認為原作者尾田榮一郎有著「恐跨 Transphobia」的言論。

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