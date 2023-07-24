《One Piece》真人版正式預告曝光　紅髮傑克、羅傑等角色齊亮相

備受全球觀眾矚目，改編自 尾田榮一郎 原作人氣漫畫，由 Netflix 製作的《ONE PIECE 海賊王（航海王）》真人影集，即將在今年 8 月 31 日於 Netflix 上架播出。繼主要角色 路飛（魯夫）、娜美、山治（香吉士）、卓洛（索隆）、烏索普（騙人布） 於上個月釋出的前導預告現身後，在7 月 22 日公開的正式預告中，紅髮傑克、羅傑、卡普、鷹眼 等重要配角也終於紛紛亮相，先不論畫面表現如何，就角色還原度這點，還是非常不錯的！



《海賊王》真人版正式預告曝光，8 月 31 日 Netflix 見！

+ 38

作者 尾田榮一郎 親自把關，擔任執行製作與選角！

《ONE PIECE 海賊王》真人影集，預定以全季 8 集的方式推出，據傳每集的製作費高達 1800 萬美元。而為了把關影集的品質，作者 尾田榮一郎 甚至親自擔任執行製作，並一手負責本次的選角，他表示：「考慮到我的壽命，這應該也是《海賊王》要向全世界大步邁進的最後機會了。既然要做，那就要在我還能動的時候負責監修！雖然投入了可怕的鉅額製作費，但製作方已經跟我約定好了，直到我滿意前是不會輕易推出的，大家請放心！」。

《ONE PIECE 海賊王》真人版正式預告畫面表現超乎粉絲期待！

相較於前導預告，這次的正式預告不僅多出了許多畫面，重要配角 紅髮傑克、羅傑、卡普、鷹眼 的真人形像也終於曝光，只能說不愧是由 尾田榮一郎 親自挑選，還原度真的超高啊！特效與打鬥場面也出乎意料的精彩，令不少老海賊迷直呼：「原本不抱什麼信心，但看完預告後，突然開始期待了！」、「完全沒有低級 Cosplay 或惡搞的感覺，很讚！」。

延伸閱讀：《ONE PIECE》動畫路飛「五檔」8月登場 尾田榮一郎指靈感來自這

+ 9

延伸閱讀：

紅髮傑克、羅傑 等超多角色齊亮相！《航海王》真人版正式預告曝光，8 月 31 日 Netflix 見！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】