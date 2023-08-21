One Piece真人版紀錄片　揭尾田栄一郎與製作團隊　7年間心路歷程

耗時 7 年製作，由同名原著漫畫作者尾田榮一郎親自監修、選角的《ONE PIECE 海賊王（航海王）》真人影集，即將在本月底（8 月 31 日）隆重登場。為了忠實還原漫畫中的那些精彩場面，本作的製作可說是相當浩大，不僅真實打造出了一艘海盜船「黃金梅利號」，演員的裝扮與特效等也都耗費了不少心力，相信大家應該也都非常好奇，影集究竟是怎麼從無到有的吧？為了讓各位瞭解《ONE PIECE 海賊王》真人影集的製作歷程，Netflix 將推出紀錄片《From 尾田栄一郎 to Netflix》，並將與影集同步於 8 月 31 日上架！



《ONE PIECE 海賊王》真人影集的製作秘辛即將揭曉！

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尾田榮一郎曾表示，在與 Tomorrow Studios 和 Netflix 合力製作《ONE PIECE 海賊王》真人影集期間，因為文化差異，以及對於娛樂的呈現的不同標準與技術，導致大家雖然對於角色都相當了解，且擁有相同的目標，卻因為無法彼此理解，而使製作過程一波三折，甚至令尾田老師一度產生「果真是沒辦法由外國來製作的嗎？」的念頭，好在大家的努力配合與協調，讓影集如今能夠順利登場。

在《From 尾田栄一郎 to Netflix》中，便將為大家帶來製作《ONE PIECE 海賊王》真人影集的這 7 年間，尾田老師與製作團隊們無數往來的一部分，包括撰寫劇本、網路會議、試映會以及各種信件內容，至於過程究竟是有多麼的艱辛，大家就敬請期待吧！

From 尾田栄一郎 to Netflix

From Netflix to 尾田栄一郎

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