莊子璇、許軼多張素顏中學同班相流出　網民：Day去選港姐贏硬

21歲的莊子璇（Hilary）成功奪得《香港小姐競選2023》冠軍，有人認為她實至名歸，但亦有人覺得賽果不合理，替其他佳麗抱不平。莊子璇當選後，網民隨即對她大起底，由於她早前已承認自己與女團COLLAR的許軼（Day）是中學同學，網民就對比兩位的學生相，有人表示阿Day去選港姐應該贏硬。



莊子璇奪冠引起爭議，而她亦被網民大起底。（資料圖片）

莊子璇報名參選港姐時，已被揭原來跟阿Day是同學，兩人同樣就讀博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，中六時更同班。莊子璇當選後，有網民就拿出兩位的班相對比，身穿校服的二人樣貌清純，絕對是無添加。由於莊子璇的鼻子常被網民說不自然，又質疑是鼻影畫得過分重手，但睇完班相後，發現原來她的鼻子中學時期已是這個模樣，總算還她清白。

另一輯冬季校服班相，Day戴上了眼鏡。（網上圖片）

網民討論兩位誰比較靚女，討論區的投票中，以Day大幅領先，網民尤其覺得莊子璇完全不配「港版IU」稱號，稱簡直是侮辱了韓國「國民初戀」IU，笑稱：「似ICU樣咋」。他們留言：「學生相見真章，之前有人Post過Day其他中學相，戴眼鏡成個童童咁幾得意。」、「牙Day X打」、「淨係計呢兩張相，Day真係完勝」。而fb專頁留言中，更有人說：「而家同以前都係Day靚啲！」、「Day個樣見完一次你會記得，個冠軍可能要見過十次都未必記得佢……」、「Day去選攞硬冠軍！」

口罩班相，黃圈為Day、紅圈為莊子璇。（網上圖片）

不過也有人覺得莊子璇冇大家講得咁差，表示：「咁樣算樣衰咩？講真我OK」、「莊子璇呢類樣放喺交友App，啲仔排滿成條彌敦道都得啦！」、「個鼻出事，不過都叫靚女。」

睇更多莊子璇IG相：

+ 6

睇更多Day IG相：