港姐2023｜陳豪陳展鵬陳山聰蕭正楠都係愛妻號　1人1句向老婆表忠

在剛剛落幕不久的最新一屆《香港小姐競選》裡，最多人討論的，除了有佳麗之間的「美麗暗戰」之外，還有的就是在決賽當天擔任司儀的TVB四大男神——陳豪、陳展鵬、陳山聰和蕭正楠了。往年他們都是坐在台下負責「看戲」的嘉賓，今年忽然搖身一變成了大會主持，從演員嘉賓到主持，一時之間身份轉變不過來，也難怪他們會在臺上不斷「吃螺絲」頻頻出錯導致被網友指責不專業了。



有人說他們四人這次擔任《香港小姐競選2023》的主持是被「奉旨看美女」，但四人在臺上依然是求生慾滿滿，不斷向妻子隔空示愛，真不愧是TVB出了名的愛妻號啊！比如蕭正楠當時就說道：「我每晚看港姐相片，都擔心被老婆以為我看女生。」

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而陳豪和陳展鵬的太太，單文柔和陳茵媺同樣都是港姐出身，當陳豪被問到說是否一早就「相中」陳茵媺做老婆時，陳豪當然不會放過這個秀恩愛的機會，隔空對老婆示愛：「我看了香港小姐10年，而且她越來越好看，我越來越喜歡看（她）」、「娶到她是我的幸運，Amy現在變了，變得越來越靚，令到我自己都好自豪，所以我叫陳豪」，結果立馬被一旁的蕭正楠揶揄他應該叫「陳自豪」。

另外陳展鵬也是妻子單文柔參選港姐那一屆的評判，外界常常都揶揄說當年陳展鵬投票時投給了單文柔，最後也選了她當自己老婆，而陳展鵬也透過這次的機會「澄清」道：「當時做評判我確實選了單文柔，但不是說選她做老婆，能娶到她是緣分，是我的幸運」。單文柔不是被選擇的，兩人相愛是緣分，陳展鵬對單文柔滿滿都是尊重啊！

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四人當晚雖然是「攞正牌」看美女，但他們還不忘透過鏡頭向老婆「表忠」——陳山聰：「我不會走近佳麗。」蕭正楠：「我不會和她們有身體接觸。」陳展鵬：「我不會和她們有眼神交流。」陳豪：「我不會請她們喝咖啡。」最後四人更是齊齊向老婆保證：「我們不會抄牌！」

雖然「三陳一蕭」的主持功力有待進步，但他們愛妻號的人設卻是屹立不倒的，有沒有可能真如陳山聰說的，曾志偉找來他們四人做司儀，是因為他們都是出了名的「愛妻號」嗎？

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