《好聲音》製作方發聲明否認4大傳聞 網民提1關鍵質疑：轉移焦點
撰文：聯合新聞網
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大陸選秀《中國好聲音》節目組被控欺凌導師李玟，最近又爆出「花錢買名次」、「導師轉椅費」、「今年導師退出錄製」等爭議，製作單位「燦星文化」1日晚間透過律師發聲，表示近期有大量針對節目的不實謠言，皆為毫無根據、惡意捏造，讓節目形象手損，遭受巨大經濟損失，將進行蒐證提告，要求造謠者停止侵權並公開道歉。
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聲明中提到包括「學員轉身費50萬元」、「學員3000萬元購買冠軍」、「境外資本控制好聲音」、「好聲音導師退出、賠償贊助商7億、工作人員被帶走」等4大傳聞為造謠內容，網友看了聲明點出當中完全沒提到引爆爭議風波的欺負李玟一事，認為製作方轉移焦點，也有網友喊話「調查清楚，等待真相」。
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