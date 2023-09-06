爸爸去哪兒｜王婉霏幫「小泡芙」開小紅書　10歲模樣依然可愛無比

還記得《爸爸去哪兒》的萌娃小泡芙（劉宇芙）嗎？轉眼間她已經10歲，小美女長大啦！最近，小泡芙還開設了小紅書帳號，對著鏡頭自我介紹、拍攝旅遊VLOG的模樣簡直和當年一樣可愛。



原來小泡芙的小紅書帳號是由媽媽王婉霏幫她開設的，她在簡介裡還寫道「等我寫完作業就可以玩一會兒」，真是個懂事的女孩兒呀~ 她在小紅書分享了到中國新疆旅遊的VLOG，簡直可愛得融化了姨姨們的心呀！當中還有跟隨爸爸劉畊宏跳操的畫面，小泡芙跳得有模有樣，不愧是劉畊宏的女兒！

【圖輯】點圖放大看小泡芙（劉宇芙）近況👇👇👇

+ 15

影片底下的熱門留言寫道：「講話的感覺完全就是袁湘琴」，不少網友都想起了《惡作劇之吻》裡林依晨的角色呢！大家覺得像不像呢？劉畊宏也留言支持女兒：「爸爸是你的一號粉絲，永遠永遠」，實在太寵啦！有網友在留言中寫道，當年劉畊宏在節目中說過「沒有人會不喜歡我女兒」，看來這句話說得真沒錯啊！

【相關圖輯】《爸爸去哪兒》10周年「5對夫妻已離婚」曹格酗酒疑成婚變導火線（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

小泡芙的帳號開設不到一周就已有12萬粉絲關注，人氣非常旺啊！期待小泡芙未來分享更多美照的影片。

【本文獲「goody25」授權轉載。】