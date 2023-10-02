2023年6部古裝穿越陸劇推薦：一吻傾城、公子墨上香、夫君請自重…

陸劇題材中「古裝」佔據大宗，除了宮廷、仙俠是常見的人氣題材之外，「穿越」也有一票死忠粉絲！



下列推薦2023年6部古裝穿越劇，其中還有多部都是小成本製作的短劇，可以很快追完！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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2023年古裝穿越劇推薦一、《古相思曲》

由Bilibili出品的《古相思曲》，是根據UP主「三千魚」的二創同人視頻改編而成，由張雅欽、郭迦南領銜主演，劇情圍繞在現代作家沈不言，講述其作品《南晟遺事》將被拍攝成電視劇，但前提是得先寫完三部曲，正為此苦惱的他，意外將鼻血滴到玉佩之上，沒想到就這樣穿越到自己的作品中，還與時空逆行的陸鳶相遇。這部劇雖然是小成本製作，但劇情合理、演員的演技和顏值也都在水準之上，網友評論「後勁超強！」

2023年古裝穿越劇推薦二、《花滿樓之絕世花魁》

古裝甜寵喜劇《花滿樓之絕世花魁》，由歐暢、溫涼、明悅、韓雨彤主演，故事圍繞在現代職場少女夏小青，講述她在一場醉酒後，竟穿越回古代成了花魁。在古代的世界中，她盡情體驗著截然不同的生活，但隨之而來的危機使她不得不挺身而出，以勇氣和智慧化解種種困難，既找到了愛情，也實現了自我救贖。

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2023年古裝穿越劇推薦三、《一吻傾城》

《一吻傾城》由李歌洋、柯穎、朱旻昕主演，劇情圍繞在片場跑龍套的盛夏，講述她意外穿越進入漫畫世界，被迫與瑪麗蘇系統聯繫，只要完成與四皇子顧易辰的婚姻任務，累積足夠的瑪麗蘇值，就能重返現實世界，並成為巨星。整部陸劇充滿笑料和驚喜，很適合作為下飯劇或通勤劇。

2023年古裝穿越劇推薦四、《公子墨上香》

古風奇幻甜寵劇《公子墨上香》，由李明源、楊馥羽、劉昱廷、劉泊栩等人主演，故事是由社畜手繪師童子芙作為開展，講述她意外進入自己的漫畫世界，還與京城第一畫師文景湛相遇。起初兩人互不信任，但隨著時間推移，兩人在相互幫忙中逐漸拉近距離、感情升溫，更見證著對方的成長，是一段充滿戲劇性和感動的穿越愛情故事。

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2023年古裝穿越劇推薦五、《病嬌王爺仵作妻》

《病嬌王爺仵作妻》由汪佳輝、方品淇、陳名豪 、張任傑、符騫文、郭倩雯、唐圓兒主演，故事從法醫孔柒柒意外穿越回古代，成為京城相府的養女作為開展，講述穿越後的她失去一部分記憶，唯有透過解決案件才能逐步尋回。在這探案的過程中，她遇到了九王爺沐之曦，他的容貌竟和自己的前男友相似，更被他的溫柔與堅毅所吸引，二人逐漸產生情感。這部陸劇結合穿越、探案和愛情元素，不少劇迷都覺得女主角長相可愛，很加分！

2023年古裝穿越劇推薦六、《夫君請自重》

古裝言情喜劇《夫君請自重》，由楊澤、屠芷瑩領銜主演，故事圍繞在年輕作家沐小夕，某天意外穿越進入自己所寫的虐心小說中，她必須完成一連串任務才能回到現實。然而，這個虛構世界中的男主秦川，竟然擁有「能夠聽到沐小夕內心聲音」的能力，藉由這種特殊聯繫，他提前預知未來，兩人的命運因此交織一起。這部劇一樣結合了穿越、奇幻和愛情元素，錯綜複雜且充滿爆笑的情感糾結，劇迷們可以輕鬆追。

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