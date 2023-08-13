黑人MeToo｜陳建州神隱46日突於IG發聲　被猜測可能要回歸

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

黑人（陳建州）捲性騷醜聞，對控訴者大牙（周宜霈）先是提告民事求償1000萬台幣，後又撤回民事訴訟改告刑事誹謗。

其間他接透過律師於社群發聲，從未露面或親自回應，而在神隱46天後，社群突然更新了。

神隱46日突於IG限動說這句　點圖了解更多：

+4
大牙遭黑人改告刑事誹謗後首露面爆喊　聞路人喊加油再落淚惹心疼黑人改告刑事　大牙難抵壓力睇精神科　第1位#台灣MeToo女星發聲黑人陳建州性騷擾再+1　曾邀黑澀會DJ妖嬌陪睡　挺大牙願出庭作證

黑人11日晚間突更新Instagram限時動態，轉發P. LEAGUE+分享的瓊斯盃國際邀請賽中華隊賽程，並寫下「中華隊加油！」。

由於早前因性醜聞風波卸下PLG職籃執行長職務，如今突然發聲，被猜測可能要回歸了。

【懶人包】大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾「完整過程」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+29
黑澀會鬼鬼曾將睡衣留在黑人家「范瑋琪早知情」小S：敢怒不敢言黑人陳建州疑買網軍卻鬧笑話「留言刪漏這一句」洩網戰軍事機密黑人陳建州圈中好友多籮籮　點解出事冇人幫？網揭人性黑暗面郭源元3000字指控黑人性騷擾「靠文筆封神」網民讚：看完都會挺她黑人陳建州被爆請網軍攻大牙　李靚蕾昔揭王力宏買軍火要咁多錢黑澀會玉兔曾被黑人陳建州「塞錢」嬲到喊：把我踐踏！更向人炫耀黑人陳建州#MeToo｜盤點11位黑澀會美眉回應　昆凌薔薔「講呢啲」

延伸閱讀：

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員　日本置產還有私生子！

夏克立突停戰黃嘉千 喊話「不要攻擊她」：曾經是夫妻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

大牙周宜霈被黑人陳建州性騷擾？

大牙（周宜霈）也在臉書公開自己在2012年7月18號凌晨遭到曾是她黑澀會時期老闆的陳姓男子性騷擾過程，點名就是黑人陳建州。她寫下：「他一把從背後環抱…點擊連結了解

大牙周宜霈意外踢爆范瑋琪性冷感？

大牙說當下認真告訴黑人「我是把你當哥哥」，所以沒把他的玩笑話放在心上，並且表示：「你已經結婚了，你的婚禮我也有去參加，你這樣真的不對，也很奇怪！」黑人卻回說：「沒辦法，妳范范姐就…點擊連結了解

黑人陳建州「撲床硬上大牙」貝童彤早知情？

曾是《我愛黑澀會》美眉的貝童彤人在外國錄製節目《飢餓遊戲》，但她義氣相挺，第一時間透過經紀人回應表示：「多年前就已經知道此事…點擊連結了解

對於黑人被指企圖侵大牙，丫頭詹子晴的回應是？

詹子晴表示不是當事人，所以難去回應什麼：「不想讓民眾覺得在蹭，就不方便多說太多。」不過她看見大牙的貼文相當不捨：「很心疼大牙要面對這樣的事…點擊連結了解

Apple黃暐婷被指是黑人陳建州的「炮友」？

有網友卻在網上以夢境暗指，稱「我夢到很真實的夢，（蘋果圖案）跟黑人曾是X友」。對此，據《三立新聞網》報導，Apple經紀人…點擊連結了解

陳建州（黑人）
#MeToo
性侵
熱話
台灣藝人動向
台灣
聯合新聞網