黑人MeToo｜陳建州神隱46日突於IG發聲 被猜測可能要回歸
黑人（陳建州）捲性騷醜聞，對控訴者大牙（周宜霈）先是提告民事求償1000萬台幣，後又撤回民事訴訟改告刑事誹謗。
其間他接透過律師於社群發聲，從未露面或親自回應，而在神隱46天後，社群突然更新了。
神隱46日突於IG限動說這句 點圖了解更多：
黑人11日晚間突更新Instagram限時動態，轉發P. LEAGUE+分享的瓊斯盃國際邀請賽中華隊賽程，並寫下「中華隊加油！」。
由於早前因性醜聞風波卸下PLG職籃執行長職務，如今突然發聲，被猜測可能要回歸了。
【懶人包】大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾「完整過程」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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