王力宏演唱會彩排到一半「突然哭了」邱瓈寬：我是他會很想死！

王力宏今年1月初在美國拉斯維加斯開唱，6月又到曼谷開唱，備受粉絲好評，日前（9日）終於回到台北小巨蛋舉辦《ONE一個王力宏》，當晚王力宏全家人也都現身小巨蛋力挺，王爸爸、王媽媽受訪時也表示心情很開心，有特別跟兒子說加油、一切順利。



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主辦單位寬魚國際的老闆邱瓈寬事前受訪談到王力宏心情狀態，她說：「很好啊，每天運動、練琴、練樂器，每天生活都很規律。」更感慨地說：「坦白講，我是王力宏的話我會很緊張，我太佩服他了，他經歷太多事情了，我是他，我壓力會大到很想死。」

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邱瓈寬心疼地說：「他就是一個很規律的人，他的宗教可能有幫到他，他覺得一切都有安排，上帝都有安排，想給他巴下去，他看什麼事情都正面思考。」問到王力宏彩排有流淚嗎？她也坦言自己以為王力宏很堅強：「但偶爾脆弱，眼淚一定會有的，他已經很堅強了。」據悉王力宏開唱前一晚彩排唱到〈落葉歸根〉時，一度哽咽。

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睽違4年重返小巨蛋開唱，經紀人則表示王力宏抱持平常心，也沒有特別忌口，體脂維持在12，更練出8塊腹肌，預告演唱會上將小露麒麟臂，由於他對音樂比較高標準，昨晚彩排結束，還獨自留下來，足見其敬業精神，邱瓈寬更補充說道：「力宏很認真，每一首歌都改過做過，歌非常多，讓我們挑適合的，可能練了一百多首，我們挑不到一半，樂器也是，準備功夫很足夠。」

邱瓈寬受訪。（ETtoday授權使用／記者黃克翔攝）

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