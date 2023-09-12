任賢齊昔日開騷「台下只有2個人1隻狗」提往事哽咽：沒有我的機會

任賢齊近期忙著《齊跡・在路上》世界巡迴演唱會，日前在大陸上海上海東方體育中心連開3場，場場都吸引爆滿人潮力挺。但唱及〈有夢的人〉時，他回想起過去努力追夢的模樣，忍不住哽咽說：「我等待很久，都沒有我的機會，認真唱時只有3個人，1個老人帶小孩還有1隻狗，我都懷疑他是場地管理人，帶著他的孫女和狗來聽，但我還是認真唱。」



演唱會以豪氣干雲的〈天涯〉、〈任逍遙〉歌曲開場，此次團隊特別加入二胡、琵琶、笛子、嗩吶等13位樂手，透過國樂風格將任賢齊的大俠氣概盡現。他也使出情話撩歌迷，笑說「今天唱起來特別浪漫、特別幸福，剛唱歌不是很專心，因為全上海美女都來到我這啦！男孩在哪裡，男孩要跟我一起唱這首歌，要唱給對面這麼可愛又這麼溫柔的女孩們。」

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在點歌環節當中，不少帶著另一半的歌迷甜蜜點歌送老婆，還有人在現場求婚，甚至有男粉絲做了跟任賢齊一樣的造型，真情告白大喊「永遠愛你」，就連東方衛視的女主播也告白：「我是你的顏質粉，你演什麼我就找什麼男友！」歌迷的真情流露，讓任賢齊上海這3場演出累積許多歡樂與故事。

《齊跡・在路上》巡演接下來將前進大陸南昌、晉江、天津等地，另外他9月23、24日將分別在台中Legacy及台北Legacy舉辦《想你了》演唱會。他也宣布好消息，《齊跡・在路上》於明年春暖花開的時候，在台北流行音樂中心跟歌迷見面。

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