王力宏稱「真相不重要」遭甄妮鬧爆食錯藥　再被李靚蕾以70字炮轟

王力宏9日舉辦《ONE LEEHOM WANG 一個王力宏》演唱會，歷經婚變紛擾的他，開場感慨提到「真相不重要」卻引發軒然大波。對此，李靚蕾12日也疑似隔空回應王力宏的發言。



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王力宏在演唱會當晚，以〈你不在〉揭開序幕後，向全場歌迷提到：「最近發生的事，你們甚至比我知道得更多，我做過什麼，我自己也是看新聞才知道。其實真話也沒那麼juicy，好啦好啦，我知道啦，真相不重要，流量最重要對不對？」

未料，此番話先是引來歌壇前輩甄妮不解：「是人來瘋？還是吃錯藥？出自高學歷的嘴裡真是不知所謂。」；前妻李靚蕾12日也疑似隔空回應王力宏的發言，在IG Story中表示：「當藝術不再單純而是變成傷害別人的武器，當影響力變成號召劊子手的途徑，單純的藝術就化為灰燼。真心愛藝術，就讓藝術純淨，不要再以藝術之名，擾亂社會的道德秩序。」

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稍早王力宏演唱會主辦單位寬魚國際則發聲明澄清，王力宏當時說的話其實是自嘲自己，當事人甚至不知道自己有發生過被謠傳的事，也提到王力宏是以疑問的口吻，感慨婚變當時突然爆出種種流言蜚語，無憑無據卻傳得沸沸揚揚。

演唱會主辦單位也透露，王力宏後來檢討自己在演唱會第1天的話可能會被誤解，於是第2天（10日）則說得更清晰「流量不等於真相」；澄清王力宏從來不是在說「流量最重要，真相不重要」。

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