8位大陸藝人恐復出無望！范冰冰被封殺　吳亦凡涉性侵人氣插水

自從范冰冰的陰陽合約開了第一槍之後，這幾年陸陸續續都有人因為涉及刑事案件、道德觀感不佳、逃漏稅等等遭到封殺。其中當然也有備受觀眾歡迎的演員，他們通常只是表達了自己的看法或是做了一些民情無法接受的事情遭到全面封殺，常讓人認為可惜、罪不至此。有哪些是你覺得不該封殺的呢？



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慘遭封殺復出無望的大陸明星No.1：范冰冰

2018年，范冰冰被爆料有「陰陽合約」的情況，其透過「陰陽合約」賺進大把鈔票，且不用繳稅。起初范冰冰透過工作室表示子虛烏有，但後續有更多證據流出，以及中國在刑法中有逃稅罪的規定，引起稅務機關的關切並開始調查。在經過限制出境、監視住居、逮捕後被釋放等等程序，范冰冰終於公開道歉承認逃漏稅的行爲。范冰冰也因此再也無法回到螢光幕前，無法再拍戲、拍電影。

慘遭封殺復出無望的大陸明星No.2：吳亦凡

吳亦凡曾是韓國偶像團體EXO的一員，在中國擁有超高人氣。在2021年被網紅都美竹爆料，曾與吳亦凡約會或是發生關係，其中更涉及有未成年女性，警方因此開始展開調查。在調查之後發現除了涉及未成年女子之外，還有人是因為喝醉之後被性侵，甚至有「多人運動」等行為，最後被判處13年有期徒刑，服刑完畢之後驅逐出境。

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慘遭封殺復出無望的大陸明星No.3：張哲瀚

張哲瀚在演藝圈多年，一直以來都認真拍戲，也有許多好口碑，到了《山河令》播出之後，一夕爆紅，竄升為中國演藝圈頂流，代言、戲約不斷。可就在同年八月，中國網友爆料張哲瀚在之前參加友人婚禮時與「黛薇夫人」合照，另有網友在同一天發出張哲瀚曾經拍攝的櫻花照片，被認為是在靖國神社外拍攝。很快的，在被爆料的當天，張哲瀚的微博帳號被關閉，所有中國社群平台的帳號都被消失，戲劇綜藝代言陸陸續續表示終止合作。張哲瀚成為第一名未犯法，卻慘遭全面封殺的大陸明星。

慘遭封殺復出無望的大陸明星No.4：袁冰妍

2022年，袁冰妍遭稅務機關調查，查出有逃漏稅情事，遭到了稅務機關的處罰。袁冰妍也深刻反省，並表明會積極配合調整及改善，也已經補繳應繳的稅額，更已繳完稅務機關的罰款。其涉案金額不大，但近幾年因為中國的景氣不佳，民眾對於明星的高收入十分反感，對於其有逃漏稅的情事更是不可原諒。雖然袁冰妍並未受到中國政府正式封殺，可一旦有袁冰妍的消息，就會立刻遭到大量網友的反彈及抵制，所以其未播戲劇，至今無法重見天日。

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慘遭封殺復出無望的大陸明星No.5：鄧倫

因為《香蜜沉沉燼如霜》而備受台灣觀眾喜歡的鄧倫，跟袁冰妍一前一後被調查，雖然鄧倫主動並積極的配合調查，也立刻補上缺繳的稅務款項、繳清稅務機關的罰款，但鄧倫的微博帳號仍然被關閉，其他社群平台的帳號也被封禁，合作的品牌也立刻劃清界線。目前鄧倫的最新消息，是粉絲去鄧倫經營的火鍋店看他，鄧倫似乎已經沒有想要重回演藝圈的想法，回歸一般人的生活似乎也沒有不適應，也能開開心心地跟來看自己的粉絲朋友聊天。

慘遭封殺復出無望的大陸明星No.6：蔡徐坤

因《偶像練習生》出道並獲得高人氣的蔡徐坤，在今年7月被網友爆料蔡徐坤逼迫與之發生關係並懷孕的女性去墮胎。爆料曝光之後，曾經與蔡徐坤合作的品牌，微博中已經找不到任何與蔡徐坤有關的微博內容。蔡徐坤後來雖然澄清「不存在女方為未成年的情況」、「也沒有強制墮胎」、「更不涉及違法行為」，但觀眾似乎不買單，愛奇藝等串流平台紛紛下架與蔡徐坤有關的所有影片，先前錄製的《奔跑吧》綜藝，蔡徐坤出演的期數也被打碼後才播出。

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慘遭封殺復出無望的大陸明星No.7：李易峰

因演出《古劍奇譚》、《青雲志》而獲得高人氣的李易峰，在2022年時就有嫖妓等傳聞在網路上流傳，在消息傳出的隔日，李易峰取消品牌線上活動。過了幾個月之後，原定李易峰要出席的品牌宣傳活動，李易峰再度缺席，其嫖妓的消息再度傳開。而不久之後，北京警方公佈其嫖妓的傳聞為事實，並已依法進行行政拘留。 事後更被媒體批評「無論多麽言之鑿鑿的表白、多麽信誓旦旦的聲明，多麽感人至深的洗白，在事實真相面前、在法律和道德面前，都顯得蒼白且可笑」。

慘遭封殺復出無望的大陸明星No.8：鄭爽

從出道起，就因為與張翰的緋聞而備受注目的鄭爽，一直以來都是中國演藝圈中的爭議人物，雖然爭議，但當然也不犯法。然而在2021年，鄭爽被爆料她與張恆已經在美國註冊結婚，且找代理孕母代孕，後來更有鄭爽想棄養代理孕母已懷七個月的胎兒的錄音檔流出，一夕之間，鄭爽找了代理孕母還想要棄養的消息傳遍全網，馬上被中國廣電總局公開評為劣跡藝人。過了幾個月，鄭爽簽訂陰陽合約的事情被爆料出來，鄭爽被正式封殺。

可能是下一位被封殺的大陸明星：宋祖兒

而近日，前途看好的女星宋祖兒被前公司的工作人員實名舉報其有逃漏稅的事實。前公司也立刻進行切割，表示2020年後的收入稅務皆歸還給藝人自己處理。宋祖兒的逃漏稅爭議目前還在調查中，尚未有稅務機關的結案報告，但通常有了爆料就不太會有什麼好結果。宋祖兒的待播戲中，有與劉宇寧合作的《折腰》、與張新成合作的《艱難的製造》、與任嘉倫合作的《無憂渡》，這些待播劇有高達十億人民幣的商業價值，除了影視平台可能面臨巨大損失之外，其他合作演員為作品付出的心血也可能因此付之一炬。

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