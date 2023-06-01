范冰冰康城「肉背爆瘡」生圖遭網民恥笑　疑似反擊：從沒有在怕的

范冰冰日前參加康城影展出席了多場活動及紅毯，備妥了多套戰袍，盡情展現各種風貌，她也在社群分享精修的美圖。



【圖輯】點圖放大看范冰冰放在微博的「精修美圖」及康城「肉背爆瘡」的生圖👇👇👇

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不過日前網上流傳未經修圖過的生圖，結果背部被擠出肉的畫面慘曝光，因為她的生圖見到疑似因為禮服過緊，在背部靠近腋下的地方擠出一些肉，甚至背部還長了一些痘痘，被大量網友揶揄，而她也在微博上表露心聲。

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范冰冰終於首度發文，曬出自己與工作人員的合照，並寫下「有你們真好，千萬種困難，從沒有在怕的，是你們給了我無盡的力量，讓我從未放棄成長」力挺工作人員，也不怕網路上的酸言酸語，依舊相當霸氣。

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