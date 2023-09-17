恐怖！「超短裙美女」躺床勁養眼　下秒醫生竟於她耳內夾出這生物

國外一名年輕正妹因為耳朵流血前往就醫。



當她躺在診療床上，一邊痛苦哀嚎時，醫生用鑷子從她的耳道裡夾出了一整隻完整、帶翅膀的飛蟲。

這段影片在TikTok上吸引數十萬人觀看，有網友對蟲跑進耳朵的恐懼深感共鳴，也有網友錯重點大讚原PO很漂亮（點圖放大瀏覽）：

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根據鏡報報導，來自西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）的蒂雅茲（Iris Novau Díaz）在TikTok上傳她去診所治療的影片，因為她耳朵異常出血，並自嘲遭遇就像「我人生的製片總會在失敗時再替我多蓋一層地下室」。

影片中蒂雅茲穿著牛仔緊身短洋裝，躺在診療床上接受檢查，當醫生緩慢從她耳道中夾出昆蟲時，她害怕到連續出聲哀嚎，表情也相當痛苦，影片的最後一幕則是蟲的特寫畫面，看起來像是一隻飛蛾。

蒂雅茲說：「我的耳朵在流血，他們只能看到怪物的幾條小腳，我當下幾乎快哭了，因為我突然間意識到自己有多麼地糗。」

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影片8月底上傳迄今已累計逾36萬次點閱，許多網友留言表示，蟲跑到耳朵裡真的會讓人相當恐懼，也有人說這就是為何他們晚上睡覺時要戴耳塞或用棉被遮住頭的原因，更多人是驚訝於飛蟲的大小與令人害怕的外貌。

不過也有網友錯重點大讚蒂雅茲的美麗，「妳好漂亮」、「雖然沒關聯，但我喜歡妳的美甲」、「我喜歡妳的衣服，多麼可愛」、「病患太美了吧」。

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