鄭艷麗再度入院情緒陷低潮「第一次身體這麼差」：好想過正常日子

52歲的昔日豔星鄭艷麗，過去因為到快餐店當清潔工登上新聞版面，2020年還罹患了厭食症，一度到加護病房。她日前更新近況，似乎食不下嚥，並透露自己病情不知道能撐多久。沒想到20號又po文，表示自己又住院了，附上一張醫院的照片，畫面中她正在網民，哀號：「甚麼時候才可以出院？」



息影超過12年的鄭艷麗，罹患厭食症已經超過3年，且工作一直不穩定，爆瘦到只剩40公斤，今年5月她才在Facebook上發文，開心自己終於遇上好公司，老闆娘還親自煲湯給她，讓她覺得人間處處有溫情，甚至希望自己在這家公司待到退休。

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沒想到她卻驚爆「這幾個月以來第一次身體這麼差，上班的日子好少，大多時候都在屋裡或者醫院度過，好想過正常日子，吃東西像吃木頭一樣，不知道自己能撐多久」，不少網民都很擔心她的病情，祝她早日康復。

才過了兩個禮拜，鄭艷麗最近再度陷入低潮，她20號發出正在吊鹽水的照片，哀嘆：「甚麼時候才可以出院？」網民紛紛幫鄭艷麗加油打氣，但她身體狀況似乎沒有好轉。有網民問她是否因為厭食症才導致這樣？但鄭艷麗駁斥，表示網上傳言很多都是假的，自己都沒有聽過。

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