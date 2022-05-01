回顧歷代蝙蝠俠女郎「貓女」米雪菲花最經典　首集女主角係豔星？

最新《蝙蝠俠》（The Batman）電影在北美與全球各地再次開出票房紅盤，讓這位英雄再度成討論焦點，特別是過往片中曾出現的眾美女要角，不管是善良純情，或妖豔危險，都讓人留下印象。



1980、90年代由米高基頓（Michael Keaton）、韋基馬（Val Kilmer）與佐治古尼（George Clooney）接棒主演的4部《蝙蝠俠》系列影片，女主角大都是金髮美人。

首集的金碧辛嘉（Kim Basinger）原先是《愛你九周半》（9½ Weeks）大膽露點的豔星，之後與艾力寶雲（Alec Baldwin）因合演《抱得美人歸》（The Marrying Man）假戲真作而結婚，生了個女兒艾爾蘭，但終究無緣白首偕老，近年則曾在《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列扮演調教男主角的貴婦。

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《蝙蝠俠再戰風雲》（Batman Returns）中的「貓女」米雪菲花（Michelle Pfeiffer）堪稱4集中最經典的女主角，演技好到被視為奧斯卡遺珠，她一度是身價最高女星，卻選擇事業高峰時走入家庭，為一雙子女推掉一堆片約，前幾年才又復出，目前反而在Marvel英雄片裡扮演首代「黃蜂女」。

【圖輯】點圖放大看第二集《蝙蝠俠再戰風雲》「貓女」米雪菲花👇👇👇

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《新蝙蝠俠：不敗之謎》（Batman Forever）妮歌潔曼（Nicole Kidman）是現在最風光的一位，那時她還是湯告魯斯（Tom Cruise）的妻子，片中只是花瓶，和湯告魯斯離婚後倒是星運大開，更以《此時·此刻》（The Hours）勇奪奧斯卡影后，她還待在DC漫畫片陣營，飾演「水行俠」的母親。

【圖輯】點圖放大看第三集《新蝙蝠俠：不敗之謎》女主角妮歌潔曼👇👇👇

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天生金髮的奧瑪花曼（Uma Thurman），在《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin）卻以紅髮造型演「毒藤女」，片子雖然評價慘敗，她卻仍覺得是愉快的拍戲經驗。「蝙蝠女孩」雅麗茜雅絲華史東（Alicia Silverstone）那時是玉女偶像掌門，近來曾公開反嗆嫌她發胖的網友，開心做自己。

【圖輯】點圖放大看第四集《蝙蝠俠與羅賓》「毒藤女」奧瑪花曼👇👇👇

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【圖輯】點圖放大看第四集《蝙蝠俠與羅賓》「蝙蝠女」雅麗茜雅絲華史東👇👇👇

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「蝙蝠俠三部曲系列」（The Dark Knight Trilogy）的女主角們不再走尤物老路，最先登場的姬蒂荷姆絲（Katie Holmes），由於和湯告魯斯戀愛新聞蓋過焦點，下一集被美姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）取代，和湯告魯斯的婚姻也以離異告終。

【圖輯】點圖放大看《蝙蝠俠：俠影之謎》女主角姬蒂荷姆絲👇👇👇

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美姬佳蘭賀的老公彼得沙士加特（Peter Sarsgaard）則在新《蝙蝠俠》演被謀害的檢察官，讓新舊兩套系列有了聯繫。

【圖輯】點圖放大看《蝙蝠俠：黑夜之神》女主角美姬佳蘭賀👇👇👇

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最後一集的安妮夏菲維（Anne Hathaway）、瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）都是「文青女神」。

【圖輯】點圖放大看《蝙蝠俠：夜神起義》「貓女」安妮夏菲維👇👇👇

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【圖輯】點圖放大看《蝙蝠俠：夜神起義》瑪莉安歌迪雅👇👇👇

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新「貓女」素兒卡維斯（Zoë Kravitz）不但本身是「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）的繼女，生父藍尼克羅維茲（Lenny Kravitz）也曾和妮可基嫚有一段情，來頭不小。

【圖輯】點圖放大看新「貓女」素兒卡維斯👇👇👇

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