聲樂老師勁彈MIRROR四子唱功　點名批評姜濤〈鏡中鏡〉虐待耳朵

MIRROR在香港可謂是當紅炸子雞，坐擁大批無論老幼的女粉絲，但其中多名成員的唱功一直備受外界非議，而近日一名外國聲樂老師就點評了姜濤、Anson Lo、Jer和Jeremy的作品。其間她不僅直指幾人肢體表達欠實在，而且還應該找個音樂老師來惡補。



在中國網上視頻平臺坐擁超過156萬粉絲的知名音樂網紅「JKAI傑凱」，每條短片都會由外國聲樂老師評價如今中港台當紅歌手的唱歌片段，像是林俊傑、陳奕迅、周杰倫等等，而近日就輪到被香港視為頂流的MIRROR，她選了由四子在Youtube音樂頻道「The First Take」合唱的〈Rumours〉來評價。

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在整段影片中，老師的表情都一直非常豐富多變且一言難盡，除了指出Anson Lo的轉音有問題，連向來被譽為唱歌擔當的Jer也被評「對自己的聲音沒有很好的控制力」，認為四人應該好好找音樂老師學習一下。另外，她再表示「他們更注重於這種（浮誇）而不實在表現」的同時也稱讚四人「看來很投入」、「英文挺好」、「或許這個男團的設定並不是那種歌藝精湛的歌手，像是JJ和周深」，似乎是在擔心遭到鏡粉攻擊而盡量點出幾人的優點。

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據報導，有網民表示觀看這些片段真的是「老師受難日」，而在網民的評分中，5分滿分的話，MIRROR四子其實也僅得2分。值得一提的是，老師也曾評價過姜濤在叱吒獻唱〈鏡中鏡〉的表現，直言：「對耳朵來說是一種虐待。」而網民們投票的痛苦指數也達到了滿分，不知道大家對於老師的點評又有什麼看法呢？

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