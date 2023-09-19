姜濤《我的天堂城市》登台灣票房冠軍　粉絲五刷激讚2位藝人演技

宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》登上全台周末台灣電影新片票房冠軍，更入選第43屆夏威夷國際影展，可說是雙喜臨門。監製唐在揚、導演俞聖儀週末率宋芸樺、姚淳耀、魏蔓前進戲院，有熱情影迷已5刷，每次都哭到不行。宋芸樺全家出動力挺，連高齡阿公都難得進戲院；任容萱出席好友魏蔓包場，映後哽咽，直呼被魏蔓和姚淳耀夫妻互動感動：「真的好會演！」



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對於選夏威夷國際影展「台灣電影焦點（Spotlight on Taiwan）」單元，俞聖儀開心表示：「這是電影第一個入圍的國際影展，夏威夷是民族文化融合的地方，很適合這部電影放映。」宋芸樺和魏蔓現場得知消息興奮不已，祝賀之餘也不忘問導演：「可以帶我們去夏威夷嗎？」

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映後有香港影迷表示已5刷，每次看到魏蔓和姚淳耀飾演的夫妻，在面對小孩生病有暴力傾向，仍互相扶持陪伴，都忍不住落淚，形容「電影很有愛」。導演感動回應：「我希望大家看完會想擁抱每個角色，看到他們的成長。」魏蔓則分享：「大家看了會覺得小慈好像很苦，但其實沒有媽媽會覺得自己辛苦，她們都是在奉獻給家庭，所以我在準備角色過程整個人很放鬆。」

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魏蔓的好友任容萱、林鶴軒（大鶴）、嚴正嵐週末現身看片，剛主持完金鐘獎入圍記者會且入圍最佳男主角的姚淳耀為「老婆」帶氣氛，現場喊話問大家：「魏蔓演得怎麼樣？」全場回話：「超好！」氣氛熱烈，任容萱映後也邊哽咽邊分享說：「你們的夫妻互動讓我感動哭了，好會演。」

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宋芸樺則是全家出動，包括爸爸、媽媽甚至阿公都前往戲院看片，結束後更在廳外舉辦起小型拍照會，她說阿公平時很少看電影，《我的天堂城市》是繼《月老》後再度進電影院，格外感動。電影中飾演宋芸樺爸爸的喜翔同樣包場力撐，希望大家多把好片推薦出去。本月在當地上映的台灣電影多到爆，不少影人在映後相遇交流，宋芸樺、魏蔓就巧遇《查無此心》導演曾英庭和演員項婕如，不忘寒暄合影，互相打氣，希望台灣電影能一起努力衝出好票房。

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