雲之羽｜6套陸劇認識「雲為衫」虞書欣：蒼蘭訣、下一站是幸福…

虞書欣繼《蒼蘭訣》之後，又憑藉著《雲之羽》再度登頂，可說是當今最受歡迎的陸劇女星之一！



以下就盤點6部「虞書欣必看作品推薦」每一部都是口碑掛保證，快來一起入坑這位寶藏演員吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《雲之羽》虞書欣必看作品推薦1：《蒼蘭訣》

說到虞書欣必看作品，名單上絕對不能少了《蒼蘭訣》，2022年夏天一播出立刻霸榜，虞書欣和王鶴棣共譜虐心的仙魔之戀，讓所有人都陷入「訣症」之中，整部戲就是甜中帶刀，又喜又虐，而且虞書欣還為《蒼蘭訣》演唱了插曲《失憶》，以及和王鶴棣演唱了推廣曲《想和你》，讓大家意外發現她的好歌喉，而且也奠定了她日後登上頂流的基礎。

《雲之羽》虞書欣必看作品推薦2：《下一站是幸福》

《下一站是幸福》是由丁梓光執導，宋茜、宋威龍、王耀慶、虞書欣主演的都市情感劇，虞書欣雖然不是女主角，但在劇中飾演王耀慶的外甥女蔡敏敏反而人氣輾壓女主，這個角色性格直爽、活潑可愛，加上白富美的人設，簡直就是虞書欣本色演出，還因此獲得了第13屆中國金鷹電視藝術節金鷹女神提名，大獲外界肯定！

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《雲之羽》虞書欣必看作品推薦3：《月光變奏曲》

這部絕對是甜寵劇天花板！新晉小說大神晝川（丁禹兮飾）是不少書迷心中的「溫潤如玉公子川」，個性看似低調，其實是個自戀又幼稚的傲嬌小可愛，而他遇到了出版社菜鳥編輯初禮（虞書欣飾），兩人因爭搶夏目漱石的作品不打不相識，但他發現對方竟是自己多年知心的網友「猴子君」，因此對她悄悄產生異樣感情！歡喜冤家的劇情加上高顏值CP組合，追起來超過癮，推薦給喜歡嗑CP的各位！

《雲之羽》虞書欣必看作品推薦4：《少主且慢行》

虞書欣真的不虧是甜寵劇專業戶，這部《少主且慢行》在2020一播出也頗受好評，改編自韓雪霏小說《錦心記》，講述女仵作田三七及其夥伴，陰差陽錯捲入多起懸案之中，在尋求真愛和破解案件的過程中，是一部色彩豐富、角色也都相當立體的古裝愛情小品。

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《雲之羽》虞書欣必看作品推薦5：《兩個人的小森林》

《兩個人的小森林》為原創劇本，劇情講述純靠化妝技術維持精緻外表的時尚美妝博主虞美人（虞書欣 飾），想要憑藉美貌報復式地追求曾經拒絕她的天才植物學教授莊羽（張彬彬 飾），卻在施展獵愛百計的過程中自己淪陷，上演一場甜蜜爆笑的療癒愛情故事。虞書欣和張彬彬組成「美莊蛋CP」以自然不做作的演技擄獲網友們的芳心，甚至還被票選為2022下半年最好看甜寵陸劇！

《雲之羽》虞書欣必看作品推薦6：《我的奇妙男友2之戀戀不忘》

「妖怪出沒，與民同樂！」《我的奇妙男友》播出第一季後大獲好評，緊接著推出的第二季正是虞書欣的代表作之一，劇情整體圍繞在「鄰居大哥＋前男友＋妖怪」想要重修舊好的故事，只能說是甜到會讓人牙痛的程度，而且虞書欣在劇中的角色也很可愛，完全可以無腦追起來！

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